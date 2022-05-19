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雲林再傳褒忠鄉、元長鄉西瓜災損 農改場到場勘災
雲林縣褒忠鄉及元長鄉西瓜種植面積約30公頃，今年受3月及5月霪雨、大雨影響，褒忠鄉西瓜授粉不良，導致結果不佳，元長鄉西瓜雖已成熟，但上周大雨造成水傷無法採收，受災面積逾4成，預計減少3成產量。
立委劉建國今天下午與農糧署中區分署副分署長洪宏毅、台南區農業改良場秘書謝明憲及研究員黃圓滿到褒忠鄉及元長鄉瓜田勘災，褒忠鄉長陳建名、元長鄉長李明明與瓜農也到場關心。
劉建國說，褒忠鄉及元長鄉西瓜種植面積約30公頃，今年受3月及5月霪雨與低溫影響，造成西瓜授粉不良，結果情形不佳，受害面積逾4成，損害程度逾3成，已請農委會盡快公告現金救助。
黃圓滿表示，褒忠鄉西瓜受霪雨影響，授粉狀況不良，結果率不佳；元長鄉西瓜雖已成熟，但因上周雨勢過大造成水傷，這2個鄉鎮的西瓜災損都已逾2成，達到救助標準。
陳建名、李明明說，放眼望去一整片的瓜田受害累累，瓜農辛苦的心血全都報銷，看了很難過，希望農委會盡速啟動天災現金救助，協助瓜農處理並盡快復耕。
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