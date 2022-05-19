快訊

壓低新冠致死率有機會 黃立民授最重要「3件事」

徐巧芯爆紅線違停「教育警員」不開單？分局還原事發經過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林再傳褒忠鄉、元長鄉西瓜災損 農改場到場勘災

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣再傳東勢鄉、元長鄉西瓜災損，立委劉建國邀農糧署及農改場人員到場勘災，災損逾2成已達救助標準。圖／民進黨雲林縣黨部提供
雲林縣再傳東勢鄉、元長鄉西瓜災損，立委劉建國邀農糧署及農改場人員到場勘災，災損逾2成已達救助標準。圖／民進黨雲林縣黨部提供

雲林縣褒忠鄉及元長鄉西瓜種植面積約30公頃，今年受3月及5月霪雨、大雨影響，褒忠鄉西瓜授粉不良，導致結果不佳，元長鄉西瓜雖已成熟，但上周大雨造成水傷無法採收，受災面積逾4成，預計減少3成產量。

立委劉建國今天下午與農糧署中區分署副分署長洪宏毅、台南區農業改良場秘書謝明憲及研究員黃圓滿到褒忠鄉及元長鄉瓜田勘災，褒忠鄉長陳建名、元長鄉長李明明與瓜農也到場關心。

劉建國說，褒忠鄉及元長鄉西瓜種植面積約30公頃，今年受3月及5月霪雨與低溫影響，造成西瓜授粉不良，結果情形不佳，受害面積逾4成，損害程度逾3成，已請農委會盡快公告現金救助。

黃圓滿表示，褒忠鄉西瓜受霪雨影響，授粉狀況不良，結果率不佳；元長鄉西瓜雖已成熟，但因上周雨勢過大造成水傷，這2個鄉鎮的西瓜災損都已逾2成，達到救助標準。

陳建名、李明明說，放眼望去一整片的瓜田受害累累，瓜農辛苦的心血全都報銷，看了很難過，希望農委會盡速啟動天災現金救助，協助瓜農處理並盡快復耕。

雲林縣再傳東勢鄉、元長鄉西瓜災損，立委劉建國（左三）邀農糧署及農改場人員到場勘災，災損逾2成已達救助標準。圖／民進黨雲林縣黨部提供
雲林縣再傳東勢鄉、元長鄉西瓜災損，立委劉建國（左三）邀農糧署及農改場人員到場勘災，災損逾2成已達救助標準。圖／民進黨雲林縣黨部提供
雲林縣再傳東勢鄉、元長鄉西瓜災損，立委劉建國（右四）邀農糧署中區分署長洪宏毅（右一）及農改場研究員黃圓滿（右二）到場勘災，災損逾2成已達救助標準。圖／民進黨雲林縣黨部提供
雲林縣再傳東勢鄉、元長鄉西瓜災損，立委劉建國（右四）邀農糧署中區分署長洪宏毅（右一）及農改場研究員黃圓滿（右二）到場勘災，災損逾2成已達救助標準。圖／民進黨雲林縣黨部提供

西瓜 劉建國 農委會 災損

延伸閱讀

「10幾年來第一次遇到！」 連續大雨西瓜水傷多

接續降雨彰化西瓜農嘆損失慘 縣府爭取天災救助

1天要下201毫米豪雨才啟動理賠 西瓜保險看得到吃不到

大西瓜長不大、小西瓜長不多 二崙西瓜節延至5/14舉辦

相關新聞

雲林再傳褒忠鄉、元長鄉西瓜災損 農改場到場勘災

雲林縣褒忠鄉及元長鄉西瓜種植面積約30公頃，今年受3月及5月霪雨、大雨影響，褒忠鄉西瓜授粉不良，導致結果不佳，元長鄉西瓜...

才隔3天虎尾今晚又無預警停電 民眾怨褲子縫到一半

雲林縣虎尾鎮本月16日才剛因為電線桿上的終端接頭劣化，在雨天因絕緣不良，產生火光和爆炸造成停電，今天下午5點48分又因高...

民進黨嘉市黨部主委之爭 文宣戰刀刀見骨

民進黨嘉義市黨部主委之爭將於本月22日投票揭曉，隨著投票日接近雙方攻擊砲火猛烈，尋求連任的主委黃露慧與對手黃敏修各發強烈...

防疫紓困 嘉縣太保市發千元防疫津貼弱勢者再加碼

本土疫情延燒，嘉義縣連2日每天逾600人確診，太保市累計逾500人確診，市長黃榮利日前在代表會提案，發放4千多萬元防疫津...

學甲爐渣案市府遭監院糾正 南市府：第一個清除的縣市

監察院針對台南明祥馨公司違法在學甲填埋大量爐渣，以市府怠於稽查，今天通過糾正台南市府。環保局今晚表示，全案已改善完成，是...

白沙屯媽祖22日到北港 交通管制路線、時間出爐

宗教界盛事通宵白沙屯媽祖遶境進香，預計22日抵達北港，每年白沙屯媽祖都會吸引上萬民眾到場參加，為維護北港鎮交通，北港警分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。