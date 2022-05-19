雲林再傳遲發性農損 柑橘結果率不佳農民嘆恐少四成

雲林縣柳丁、茂谷柑等柑橘類，今年初因霪雨影響授粉，花開的多，結果卻少，再遇到上周大雨，本就為數不多的果苗，又被打到地上，今天下午農糧署中區分署也致電關心農民。古坑農民自嘲，今年柳丁結果量比往年少4成，茂谷柑也少了不少，往年需要疏果，但今年這個工可以省起來了。

沈姓農民說，今年初柳丁、茂谷柑花開很多，但後來開始飄雨，導致花蕊無法授粉影響結果，幾乎全古坑鄉農民的柑橘類都受到影響，原本他的果園裡，柳丁產量可達1萬公斤，今年預估只剩6千公斤，產量恐減少約4成。

沈姓農民也自嘲，除了柳丁之外，茂谷柑也受災嚴重，不只結果時間不一，有很多小果實要提前淘汰，就連結果數量也少很多，本來要疏果，把過多的果實打掉，讓養分集中，但今年因本就結果不多，所以這個工可以省起來了。