雲林再傳遲發性農損 柑橘結果率不佳農民嘆恐少四成
雲林縣柳丁、茂谷柑等柑橘類，今年初因霪雨影響授粉，花開的多，結果卻少，再遇到上周大雨，本就為數不多的果苗，又被打到地上，今天下午農糧署中區分署也致電關心農民。古坑農民自嘲，今年柳丁結果量比往年少4成，茂谷柑也少了不少，往年需要疏果，但今年這個工可以省起來了。
沈姓農民說，今年初柳丁、茂谷柑花開很多，但後來開始飄雨，導致花蕊無法授粉影響結果，幾乎全古坑鄉農民的柑橘類都受到影響，原本他的果園裡，柳丁產量可達1萬公斤，今年預估只剩6千公斤，產量恐減少約4成。
沈姓農民也自嘲，除了柳丁之外，茂谷柑也受災嚴重，不只結果時間不一，有很多小果實要提前淘汰，就連結果數量也少很多，本來要疏果，把過多的果實打掉，讓養分集中，但今年因本就結果不多，所以這個工可以省起來了。
農業處代理處長蔡耿宇說，已接獲公所通報災損情形，並與台南區農改場雲林分場聯繫，預計在柑橘類生理性落果結束後，5月底時安排到場勘災，到時可更清楚看到結果狀況，若災損影響達2成將向農委會申請現金救助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言