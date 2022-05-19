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雲林再傳遲發性農損 柑橘結果率不佳農民嘆恐少四成

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉農民反映，本應結實纍纍的柳丁樹，今年枝頭寥寥無幾，估計產量將減少4成。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉農民反映，本應結實纍纍的柳丁樹，今年枝頭寥寥無幾，估計產量將減少4成。記者黃于凡／攝影

雲林縣柳丁、茂谷柑等柑橘類，今年初因霪雨影響授粉，花開的多，結果卻少，再遇到上周大雨，本就為數不多的果苗，又被打到地上，今天下午農糧署中區分署也致電關心農民。古坑農民自嘲，今年柳丁結果量比往年少4成，茂谷柑也少了不少，往年需要疏果，但今年這個工可以省起來了。

沈姓農民說，今年初柳丁、茂谷柑花開很多，但後來開始飄雨，導致花蕊無法授粉影響結果，幾乎全古坑鄉農民的柑橘類都受到影響，原本他的果園裡，柳丁產量可達1萬公斤，今年預估只剩6千公斤，產量恐減少約4成。

沈姓農民也自嘲，除了柳丁之外，茂谷柑也受災嚴重，不只結果時間不一，有很多小果實要提前淘汰，就連結果數量也少很多，本來要疏果，把過多的果實打掉，讓養分集中，但今年因本就結果不多，所以這個工可以省起來了。

農業處代理處長蔡耿宇說，已接獲公所通報災損情形，並與台南區農改場雲林分場聯繫，預計在柑橘類生理性落果結束後，5月底時安排到場勘災，到時可更清楚看到結果狀況，若災損影響達2成將向農委會申請現金救助。

雲林縣古坑鄉農民反映，本應結實纍纍的柳丁樹，今年枝頭寥寥無幾，估計產量將減少4成。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉農民反映，本應結實纍纍的柳丁樹，今年枝頭寥寥無幾，估計產量將減少4成。記者黃于凡／攝影
雲林縣茂谷柑今年結果狀況不佳，有許多果實慢熟過小，都必須先打掉。記者黃于凡／攝影
雲林縣茂谷柑今年結果狀況不佳，有許多果實慢熟過小，都必須先打掉。記者黃于凡／攝影
雲林縣柳丁已進入生理性落果期，受今年初霪雨影響，農民估計落果後剩6成產量。記者黃于凡／攝影
雲林縣柳丁已進入生理性落果期，受今年初霪雨影響，農民估計落果後剩6成產量。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉農民反映，本應結實纍纍的柳丁樹，今年枝頭寥寥無幾，估計產量將減少4成。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉農民反映，本應結實纍纍的柳丁樹，今年枝頭寥寥無幾，估計產量將減少4成。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉農民反映，本應結實纍纍的柳丁樹，今年枝頭寥寥無幾，估計產量將減少4成。記者黃于凡／攝影
雲林縣古坑鄉農民反映，本應結實纍纍的柳丁樹，今年枝頭寥寥無幾，估計產量將減少4成。記者黃于凡／攝影

農民 柑橘 災損

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