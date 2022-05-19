民進黨嘉市黨部主委之爭 文宣戰刀刀見骨
民進黨嘉義市黨部主委之爭將於本月22日投票揭曉，隨著投票日接近雙方攻擊砲火猛烈，尋求連任的主委黃露慧與對手黃敏修各發強烈負面文宣攻擊對手，不留情面，刀刀見骨；黃敏修抨擊黃露慧家族長期霸占主委一職要有所改變；黃露慧則指對手官商勾結、涉工程弊案、拉黑道入黨及收買記者等，氣得黃敏修揚言「要到地檢署按鈴申告毀謗！」黃露慧說，「要告就告，所說的都有憑有據！」
昨天黃露慧以「面對黑金，我們已忍無可忍」為題透過夾報方式發送文宣，向黨員述說被對手刻意抹黑嘉義市黨部是「家族企業」，一再隱忍是不想讓民眾看笑話，批評對手是涉及多起工程承包弊案被告、結合黑道、收買記者等，直指對手已經灌入2千多的人頭黨員，呼籲黨員出來投票、為民主而戰、戰勝黑金、戰勝惡質敗壞的選風！
對於黃露慧的抨擊文宣，黃敏修今天緊急以聲明書回應；他指出，工程承包弊案等內容斷章取義，與事實不符，「結合黑道」、「收買記者」更是子虛烏有，意圖混淆視聽影響選舉結果！
他說，以派報方式宣傳，「這樣我的知名度都夠了，很過分！」將於明天到嘉義地檢署按鈴申告對手毀謗。
對此黃露慧不以為然地說，文宣內容都有憑有據，事實勝於雄辯，提告最好啊，反而有機會讓法院再次幫忙認證這些千真萬確的事情。
有關於黃敏修指她拒不開入黨申請者審查會，有意讓黨齡不足1年者無法投票。黃露慧批評黃敏修根本不懂審查程序，強調一切依照黨中央的規定進行。
黃敏修批評，黃露慧家族長期占據民進黨嘉義市黨部主委一職，從第5屆到第17屆，中間除了第7屆和第10屆分別由黃永煌和陳茂松擔任之外，其餘都是黃氏家族的天下，由黃正男、女兒黃露慧和兒子黃大祐輪流擔任，黃敏修強調「世襲已成事實，改革就是義務」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言