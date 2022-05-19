民進黨嘉市黨部主委之爭 文宣戰刀刀見骨

民進黨嘉義市黨部主委之爭將於本月22日投票揭曉，隨著投票日接近雙方攻擊砲火猛烈，尋求連任的主委黃露慧與對手黃敏修各發強烈負面文宣攻擊對手，不留情面，刀刀見骨；黃敏修抨擊黃露慧家族長期霸占主委一職要有所改變；黃露慧則指對手官商勾結、涉工程弊案、拉黑道入黨及收買記者等，氣得黃敏修揚言「要到地檢署按鈴申告毀謗！」黃露慧說，「要告就告，所說的都有憑有據！」

昨天黃露慧以「面對黑金，我們已忍無可忍」為題透過夾報方式發送文宣，向黨員述說被對手刻意抹黑嘉義市黨部是「家族企業」，一再隱忍是不想讓民眾看笑話，批評對手是涉及多起工程承包弊案被告、結合黑道、收買記者等，直指對手已經灌入2千多的人頭黨員，呼籲黨員出來投票、為民主而戰、戰勝黑金、戰勝惡質敗壞的選風！

對於黃露慧的抨擊文宣，黃敏修今天緊急以聲明書回應；他指出，工程承包弊案等內容斷章取義，與事實不符，「結合黑道」、「收買記者」更是子虛烏有，意圖混淆視聽影響選舉結果！

他說，以派報方式宣傳，「這樣我的知名度都夠了，很過分！」將於明天到嘉義地檢署按鈴申告對手毀謗。

對此黃露慧不以為然地說，文宣內容都有憑有據，事實勝於雄辯，提告最好啊，反而有機會讓法院再次幫忙認證這些千真萬確的事情。

有關於黃敏修指她拒不開入黨申請者審查會，有意讓黨齡不足1年者無法投票。黃露慧批評黃敏修根本不懂審查程序，強調一切依照黨中央的規定進行。