台南南化主要道路路面破損 市府爭取中央補助全面改善

台南市南化區主要道路路面破損，市府獲前瞻計畫「提升路品質計畫」核定補助1200萬元「一次性改善」多條主要通行道路路面品質。另玉井工商前人行環境品質提升改善工程也獲得700萬補助。市長黃偉哲今天在南化計畫經費核定立即前往察看現況，督促市府工程執行團隊「務必積極認真辦理」；並感謝立委陳亭妃協助爭取、中央支持這項改善工程，「未來會持續不斷爭取為市民鋪設一條一條平穩安全的回家道路」。

工務局表示，此次獲內政部營建署核定「南化區南化里區里道路聯網路面更新改善工程」案，將改善南化區多條主要道路，總長度約2580公尺，補助經費待議會同意墊付即可執行，預計111年底改善完成，提供民眾舒適安全通行環境，「更要讓區里民真正感受到我家附近的路變得安全又漂亮了」。