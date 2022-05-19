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防疫險理賠之亂 保險局長：即使每天賠1億「符合契約就要賠」

台南南化主要道路路面破損 市府爭取中央補助全面改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南南化主要道路路面破損，市府爭取中央補助全面改善。記者周宗禎／翻攝
台南南化主要道路路面破損，市府爭取中央補助全面改善。記者周宗禎／翻攝

台南市南化區主要道路路面破損，市府獲前瞻計畫「提升路品質計畫」核定補助1200萬元「一次性改善」多條主要通行道路路面品質。另玉井工商前人行環境品質提升改善工程也獲得700萬補助。市長黃偉哲今天在南化計畫經費核定立即前往察看現況，督促市府工程執行團隊「務必積極認真辦理」；並感謝立委陳亭妃協助爭取、中央支持這項改善工程，「未來會持續不斷爭取為市民鋪設一條一條平穩安全的回家道路」。

工務局表示，此次獲內政部營建署核定「南化區南化里區里道路聯網路面更新改善工程」案，將改善南化區多條主要道路，總長度約2580公尺，補助經費待議會同意墊付即可執行，預計111年底改善完成，提供民眾舒適安全通行環境，「更要讓區里民真正感受到我家附近的路變得安全又漂亮了」。

近一年前瞻計畫也補助楠西區四維路、忠孝路既有道路養護整建及綠美化，玉井區大成路虎頭山運動公園及周邊環境人行空間改善工程、玉井工商前人行環境品質提升改善工程；左鎮區南171-1線、南化區南179線、楠西區南188線等，再加上今年要在玉井區南185線實施路平，上述工程經費共約9838萬元。

台南南化主要道路路面破損，市府爭取中央補助全面改善。記者周宗禎／翻攝
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台南南化主要道路路面破損，市府爭取中央補助全面改善。記者周宗禎／翻攝
台南南化主要道路路面破損，市府爭取中央補助全面改善。記者周宗禎／翻攝
台南南化主要道路路面破損，市府爭取中央補助全面改善。記者周宗禎／翻攝
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台南 陳亭妃 黃偉哲

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