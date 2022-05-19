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學甲爐渣案市府遭監院糾正 南市府：第一個清除的縣市
監察院針對台南明祥馨公司違法在學甲填埋大量爐渣，以市府怠於稽查，今天通過糾正台南市府。環保局今晚表示，全案已改善完成，是第一個完成非法堆置爐渣場址清除的縣市。
台南市環保局表示，市長黃偉哲上任以來積極面對與處理學甲爐渣案，環保局主動檢具相關資料函送地檢署偵辦。其中農地遭填埋爐渣再利用產品，明祥馨公司2020年9月開始清運，期間環保局每日現場監督及管控清運至合法的暫置區，相關資訊均公開於環保局網頁專區供民眾共同監督。
清理期2.5個月，共清理4萬3千餘公噸，並兩次邀集南市議會、環保署、農業局及地政局等單位至現場查證，結果均低於土壤汙染監測標準，認定全案改善完成。
環保局說，學甲工業用地計有5處，目前已有2處已完成挖除，挖除數量分別為3萬8172.99公噸及5656.32噸。其餘3處工業用地後續處理中。南市以全國最快的速度將學甲農地非法使用的爐渣清理完成，另其他非法棄置案，均積極透過環檢警結盟查察不法情事，如經查獲一律移送偵辦，絕不寬待。
監委林國明說，台南市政府自從明祥馨企業在2011年4月1日取得再利用機構資格後，就坐令其未依「再利用」用途規定，將爐渣使用於將軍溪旁農地，之後又未能加強稽查發現該公司再利用產品早已未能平衡，導致明祥馨公司屢次違規將爐渣置於廠外空地，截至2015年間仍未能詳查該公司將爐碴填埋在學甲區多筆土地。
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