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白沙屯媽祖22日到北港 交通管制路線、時間出爐

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
宗教界盛事通宵白沙屯媽祖遶境進香，預計22日抵達北港，朝天宮及北辰派出所周邊將實施交通管制。圖／北港警分局提供
宗教界盛事通宵白沙屯媽祖遶境進香，預計22日抵達北港，朝天宮及北辰派出所周邊將實施交通管制。圖／北港警分局提供

宗教界盛事通宵白沙屯媽祖遶境進香，預計22日抵達北港，每年白沙屯媽祖都會吸引上萬民眾到場參加，為維護北港鎮交通，北港警分局將22、23日迎轎和回鑾時，實施交通管制，管制地點涵蓋朝天宮周邊及北辰派出所周邊。

鑾駕駐轎北辰派出所前，臺19線溝皂牌樓至北辰派出所前都設為行人徒步管制區，封閉雙向車道：臺19線華勝路、新北路口以南至華勝路、文仁路口；封閉單向車道：新德路、新南路往華勝路方向。

彈性管制區包括北辰派出所周邊北至雲158鄉道、東至公園路、南至文仁路、西至雲162鄉道與雲167鄉道路；以及朝天宮周邊北至大同路、東至防汛道路、南至東引道、西至文仁路。

組長張智彥表示，進香期間將實施2階段交通管制，分別為22日清晨5點至傍晚6點、22日晚上10點至23日清晨6點，將視狀況提早或延後解除管制，請用路人提前改道，也請配合規定做好防疫措施。

分局長蔡培元表示，白沙屯媽祖進香期間，警方會加強交通疏導，並設置路標指示牌，請駕駛人配合繞道，如有交通堵塞，可撥打110或（05）7832015向北港警分局反映。此外，可上網搜尋「白沙屯媽祖進香GPS衛星即時定位」，掌握遶境路線。

宗教界盛事通宵白沙屯媽祖遶境進香，預計22日抵達北港，朝天宮及北辰派出所周邊將實施交通管制。圖／北港警分局提供
宗教界盛事通宵白沙屯媽祖遶境進香，預計22日抵達北港，朝天宮及北辰派出所周邊將實施交通管制。圖／北港警分局提供
宗教界盛事通宵白沙屯媽祖遶境進香，預計22日抵達北港，朝天宮及北辰派出所周邊將實施交通管制。圖／北港警分局提供
宗教界盛事通宵白沙屯媽祖遶境進香，預計22日抵達北港，朝天宮及北辰派出所周邊將實施交通管制。圖／北港警分局提供

白沙屯媽祖 北港 遶境 朝天宮

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