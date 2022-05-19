白沙屯媽祖22日到北港 交通管制路線、時間出爐

宗教界盛事通宵白沙屯媽祖遶境進香，預計22日抵達北港，每年白沙屯媽祖都會吸引上萬民眾到場參加，為維護北港鎮交通，北港警分局將22、23日迎轎和回鑾時，實施交通管制，管制地點涵蓋朝天宮周邊及北辰派出所周邊。

鑾駕駐轎北辰派出所前，臺19線溝皂牌樓至北辰派出所前都設為行人徒步管制區，封閉雙向車道：臺19線華勝路、新北路口以南至華勝路、文仁路口；封閉單向車道：新德路、新南路往華勝路方向。

彈性管制區包括北辰派出所周邊北至雲158鄉道、東至公園路、南至文仁路、西至雲162鄉道與雲167鄉道路；以及朝天宮周邊北至大同路、東至防汛道路、南至東引道、西至文仁路。

組長張智彥表示，進香期間將實施2階段交通管制，分別為22日清晨5點至傍晚6點、22日晚上10點至23日清晨6點，將視狀況提早或延後解除管制，請用路人提前改道，也請配合規定做好防疫措施。