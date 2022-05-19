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台南河川未汙染長度增6.4公里 三爺溪汙染指數降至中度

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市三爺溪上游汙染已改善，由重度汙染降為中度。記者鄭惠仁／攝影
台南市三爺溪上游汙染已改善，由重度汙染降為中度。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府今天下午舉行推動河川及海洋汙染防治小組會議，環保局表示，急水溪流域八翁酪農區畜牧場糞尿廢水全數資源化，已使台19線甲急水溪橋測站河川汙染指數年平均有效下降；三爺溪網寮橋測站汙染指數也由嚴重降至中度，河川未受汙染長度再增6.4公里。

會議採視訊進行，由環保局長謝世傑主持，會中檢討去年河川及海洋治水質成效時，他感謝相關局處分工合作，落實河川海洋汙染防治與管理，也指示持續精進各項水域環境治理策略，以達成環境永續，實現水清魚現的願景。

謝世傑表示，119年轄內無嚴重污染河段，台南水域環境治理的目標是2030年無嚴重汙染河段，今年環保局訂定執行策略包括輔導2千頭以上養豬戶、200頭以上酪農戶，共56家達成糞尿廢水資源化，以減少河川汙染負荷。針對36個無汙水聯合處理設施的工業區，特別是屢遭陳情的工業區，加強區內工廠廢水排放巡稽查；利用科學儀器監控高汙染潛勢事業廢水排放，及在河面布設垃圾攔除設備等。

今年5月公告「台南市餐飲業油水分離設施管理辦法」，明年1月起將嚴格要求300座位以上至500座位以下，或營業面積1000至1500平公尺的餐飲業均須設置水分離設施。

水利局今年持續推動雨汙分流的下水道建設及區域排水清淤等工程，並維護營運中的15處現地處理設施截流處理廢汙水、於安平運河建置智慧奈米曝氣系統以提升水中溶氧、興建再生水廠循環水資源等。

環保局表示，統計去年河川未 (稍)受汙染長度較2020年增加6.4公里，公共汙水下水道普及率較前年提升2.47%，連帶提升整體民生汙水處理率6.89%。

台南 海洋汙染 河川汙染

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