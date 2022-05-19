快訊

新北「7行政區」高中以下學校停課 下周起改線上學習

泰國羽賽／領先全場！戴資穎光速闖8強

白沙屯媽祖22日抵北港 警方交管請民眾配合

中央社／ 雲林縣19日電

白沙屯媽祖前往雲林北港朝天宮進香，22日將抵達北港，警方參考往年進香人潮及交通狀況，依照來程及回鑾時段，在北辰派出所、朝天宮周邊進行交通疏導管制，提醒民眾配合。

雲林縣警察局北港分局發布新聞稿表示，苗栗縣通霄白沙屯拱天宮天上聖母22、23日徒步北港朝天宮進香，管制路段包括北辰派出所周邊，北至雲158鄉道、東至公園路、南至文仁路、西至雲162鄉道與雲167鄉道路；朝天宮周邊，北至大同路、東至防汛道路、南至東引道、西至文仁路。

北港分局長蔡培元告訴中央社記者，2階段管制時間分別為22日清晨5時至傍晚6時、22日晚上10時至23日清晨6時，將視狀況提早或延後解除管制。

另外，鑾駕駐轎北辰派出所前管制區，包括台19線溝皂牌樓至北辰派出所前，南下外側車道畫定為行人徒步區。

蔡培元說，白沙屯媽祖北港進香期間，道路沿線均設置路標指示牌，請駕駛人注意標示、配合繞道行駛，如發現道路交通堵塞情形，撥打110或05-7832015向北港警分局勤務指揮中心反映。

北港朝天宮 白沙屯媽祖 雲林 車道

延伸閱讀

白沙屯媽祖進香 免塞車攻略看這裡

9.1萬人報名白沙屯媽祖進香創新高 廟方籲口罩不離口鼻

粉紅超跑將起駕！7-ELEVEN開賣白沙屯媽祖進香紀念袋

20日起駕！幸運香灯腳可抽中交趾陶白沙屯媽祖

相關新聞

台南環保通APP吃了大力丸 掌握空品還會找廁所

台南市環保局的「台南環保通APP」，再新增「空氣品質指標」及「微型感測器地圖」查詢服務，透過手機，出門前就能掌握周遭空氣...

嘉市府推「幸福米乖乖」 病毒要乖乖、疫情不要來

嘉義市政府在今年4月推出「幸福嘉義米」，今天再和乖乖公司、奮起福米餅合推「奮起福米乖乖」，市長黃敏惠、奮起福執行長陳岱聲...

雲林東勢鄉路面坎坷改善 只剩最後一哩路

雲林縣東勢鄉東勢東路是當地主要通聯道路，因其早上有市場，也是居民聚集的地方，但東勢東路經長期使用，路面已有多處沉陷，縣府...

舊梅山國中要蓋殯葬園區 地方傳反對 公所指無火化

嘉義縣梅山鄉公所欲爭取中央補助在舊梅山國中蓋殯葬園區，地方有異音，認為殯葬園區屬鄰避設施，易生空汙、廢水等問題，建議公所...

疫情中登革熱病媒蚊攪局 南市環局啟動滅孑計畫

新冠肺炎疫情正要進入高峰期，而進入梅雨季節，也是登革熱病媒蚊最易孳生的季節，台南市環保局在雨後加強稽查，統計4個多月裁處...

嘉義縣推「家鄉百問」溪口國小寓教於樂 連結在地認同

為讓在嘉義縣學童認識家鄉生態與文化，縣長翁章梁提出各鄉鎮編寫「家鄉100問」構想，其中溪口鄉教材由溪口各國小和公所人員編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。