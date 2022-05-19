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台南環保通APP吃了大力丸 掌握空品還會找廁所

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市環保局的「台南環保通APP」，再新增「空氣品質指標」及「微型感測器地圖」查詢服務，透過手機，出門前就能掌握周遭空氣品質狀況。除了空品查詢服務外，還有垃圾車即時動態，以及奉茶、公廁地圖，是生活便利的好幫手。

市長黃偉哲表示，南市空氣品質日益良好，連續2年藍天日數突破8成，今年前4月藍天日數比率為83.8%，與去年同期相較，改善率40.6%，6都第1。

環保局表示，台南環保通APP的前身是「台南市垃圾車APP」，最初目的是提供垃圾車相關服務資訊，之後功能逐漸增加、擴充，外出是要補充飲水，點入奉茶地圖就一目了然。內急想上廁所，進入公廁地圖就能快速找到公廁。

環保通APP，經由手機定位查詢所在位置的空氣品質及附近的空氣品質微型感測器PM2.5數據資料，微感器分布點依空品狀況顯示綠、黃、橘、紅、紫、褐紅色6個顏色，綠色代表空氣品質良好，褐紅色對健康影響最大。

除了台南環保通APP查知空品外，還有台南市空氣品質監測網(https://air.tnepb.gov.tw)，可了解大台南當日空氣品質，以及未來3日的空氣品質等訊息。電腦進入網站，或從台南市政府LINE右下角點入，都可快速連結。

台南市環保局的「台南環保通APP」，再新增「空氣品質指標」及「微型感測器地圖」查詢服務。圖／擷取畫面
台南市環保局的「台南環保通APP」，再新增「空氣品質指標」及「微型感測器地圖」查詢服務。圖／擷取畫面

空氣品質 台南 垃圾車 PM2.5 黃偉哲

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