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嘉市府推「幸福米乖乖」 病毒要乖乖、疫情不要來

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
與會嘉賓合照。圖／嘉義市政府提供
與會嘉賓合照。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府在今年4月推出「幸福嘉義米」，今天再和乖乖公司、奮起福米餅合推「奮起福米乖乖」，市長黃敏惠、奮起福執行長陳岱聲等人共同宣告米乖乖於嘉義開賣，為嘉義市農業及產業多元化整合跨出成功的一大步。不畏嚴峻疫情推出嘉義市幸福城市的伴手禮，黃敏惠等人高喊「病毒要乖乖、疫情不要來」。

黃敏惠說，面對嚴峻疫情，嘉義市始終非常努力，執行長陳岱聲也同樣的努力，與乖乖合作，研發排骨便當風味的米乖乖，讓大家吃到不一樣、健康的口味；此外他與食宿遊購業者異業結合，包括可樂旅遊推出16條嘉義旅遊行程、耐斯大飯店住宿專案等，讓「幸福嘉義米」及「奮起福米乖乖」為嘉義市農業及產業多元化整合跨出成功的一大步；在這疫情嚴峻時刻，帶給大家健康的產品，這真是滿滿的感動。

陳岱聲表示，結合嘉義最優質的台農82號米，與乖乖推出幸福米乖乖，可以吃到最純真、最幸福的滋味，首推出的2萬包會在嘉義開賣，所有來到嘉義的遊客，都能把「這一路向上、奮起幸福」的米乖乖帶回家。

建設處長田長沛表示，奮起福本次使用「幸福嘉義米」研發能代表嘉義市的米製點心，發展健康且有趣的休閒零食，除了扶持在地農作之外，並透過產品讓嘉義更被看見。

建設處表示，米乖乖以台農82號米取代玉米穀物，以非油炸、不含防腐劑的方式，研發製作出屬於嘉義限定口味的特色米乖乖，除了支持在地農業之外，也同時扶植在地產業，創造出貫徹幸福城市精神的特色伴手禮。

奮起福米乖乖。圖／嘉義市政府提供
奮起福米乖乖。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠參觀米乖乖製作過程。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠參觀米乖乖製作過程。記者李宗祐／攝影
「奮起福米乖乖」上市開賣。記者李宗祐／攝影
「奮起福米乖乖」上市開賣。記者李宗祐／攝影
啟用儀式合照，左起市長黃敏惠、執行長陳岱聲、阿里山國家風景區管理處長洪維新。圖／嘉義市政府提供
啟用儀式合照，左起市長黃敏惠、執行長陳岱聲、阿里山國家風景區管理處長洪維新。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右三）、奮起福執行長陳岱聲（右二）等人共同宣告米乖乖於嘉義開賣。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）、奮起福執行長陳岱聲（右二）等人共同宣告米乖乖於嘉義開賣。記者李宗祐／攝影
執行長陳岱聲（中）向市長黃敏惠介紹參觀門市。記者李宗祐／攝影
執行長陳岱聲（中）向市長黃敏惠介紹參觀門市。記者李宗祐／攝影

嘉義 疫情 黃敏惠

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