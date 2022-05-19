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雲林東勢鄉路面坎坷改善 只剩最後一哩路

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣東勢東路路面坎坷不平，影響居民行車安全，今雲林縣長張麗善到場舉辦說明會。記者黃于凡／攝影
雲林縣東勢東路路面坎坷不平，影響居民行車安全，今雲林縣長張麗善到場舉辦說明會。記者黃于凡／攝影

雲林縣東勢鄉東勢東路是當地主要通聯道路，因其早上有市場，也是居民聚集的地方，但東勢東路經長期使用，路面已有多處沉陷，縣府補助東勢鄉公所850萬，改善東勢東路與周邊道路共13條路，總長度3351公尺，目前已改善周邊12條路，剩餘一條東勢東路預計本月底完工。

109年東勢鄉東勢東路路面改善工程本月底將完工，今天舉辦說明會，縣長張麗善、工務處長汪令堯、東勢鄉林維戊鄉長及議員吳蕙蘭到場，說明工程預計改善項目，並聽取地方意見。

林維戊說，東勢東路是鄉民主要通聯往返道路，早上的早市也匯聚許多人潮，但路面經長期使用後已有多處沉陷，民眾騎腳踏車出門買菜時，經過顛簸路面已嚴重影響交通安全。

張麗善表示，經林維戊與吳蕙蘭反應後，立即安排現勘，並籌措經費850萬元，提供東勢鄉公所改善道路，希望還給當地居民一條順暢的買菜道路，目前已將周邊道路改善完畢，最後一條東勢東路也將在下周開始動工。

汪令堯說明，東勢東路改善計畫，包含東勢東路及周邊道路，總長計3551公尺、共計25117平方公尺，總經費850萬元，目前周邊道路已改善完畢，東勢東路下開始周施工，預計本月底就可完工。

雲林縣東勢東路路面改善計畫將於本月底完工，今雲林縣長張麗善到場舉辦說明會。記者黃于凡／攝影
雲林縣東勢東路路面改善計畫將於本月底完工，今雲林縣長張麗善到場舉辦說明會。記者黃于凡／攝影

張麗善 腳踏車 雲林

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