雲林東勢鄉路面坎坷改善 只剩最後一哩路

雲林縣東勢鄉東勢東路是當地主要通聯道路，因其早上有市場，也是居民聚集的地方，但東勢東路經長期使用，路面已有多處沉陷，縣府補助東勢鄉公所850萬，改善東勢東路與周邊道路共13條路，總長度3351公尺，目前已改善周邊12條路，剩餘一條東勢東路預計本月底完工。

109年東勢鄉東勢東路路面改善工程本月底將完工，今天舉辦說明會，縣長張麗善、工務處長汪令堯、東勢鄉林維戊鄉長及議員吳蕙蘭到場，說明工程預計改善項目，並聽取地方意見。

林維戊說，東勢東路是鄉民主要通聯往返道路，早上的早市也匯聚許多人潮，但路面經長期使用後已有多處沉陷，民眾騎腳踏車出門買菜時，經過顛簸路面已嚴重影響交通安全。

張麗善表示，經林維戊與吳蕙蘭反應後，立即安排現勘，並籌措經費850萬元，提供東勢鄉公所改善道路，希望還給當地居民一條順暢的買菜道路，目前已將周邊道路改善完畢，最後一條東勢東路也將在下周開始動工。