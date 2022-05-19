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舊梅山國中要蓋殯葬園區 地方傳反對 公所指無火化

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
舊梅山國中校地傳要蓋殯葬園區，地方傳反對聲音，指會影響周邊環境。圖／莊信宗提供
舊梅山國中校地傳要蓋殯葬園區，地方傳反對聲音，指會影響周邊環境。圖／莊信宗提供

嘉義縣梅山鄉公所欲爭取中央補助在舊梅山國中蓋殯葬園區，地方有異音，認為殯葬園區屬鄰避設施，易生空汙、廢水等問題，建議公所應優先改善鄉內交通；公所表示，園區沒火化場、靈骨塔，僅供辦告別式，會再辦說明會溝通。

梅山鄉公所主任秘書田清標解釋，殯葬園區無火化場、靈骨塔位等，僅提供靈堂和禮堂，僅供民眾辦告別式殯葬，不生環境汙染，建前辦說明會和民眾溝通，建後公所也會派員定期清潔，防生滋擾環境情事。

嘉義縣議員參選人莊信宗說，梅山僅1萬8千多人口，殯葬園區建於山下，山上太平等7村鄉親使用不方便，易有空汙、噪音、廢水等問題，法會後至牛稠埔火化來往經常性，也易衍生交通問題。

出殯車隊路線動向、街道商家生意、市區經濟價值、學生子弟學習環境等，莊信宗說，都對梅山帶來影響，無法招商引資為梅山帶來發展，對返鄉或願意為在地打拼年輕人，「何嘗不是打擊」，因此極力反對建別鄉鎮都不願意的殯葬區。

他建議，梅山鄉公所若有經費，應優先改善梅山餐館至福懋加油站道路壅塞問題，並規畫1個安全、舒適的親子休閒運動園區。

田清標說，殯葬園區申請中央前瞻經費補助，建於舊梅山國中校地，占地約0.9971公頃，為公墓用地申請使用，將於111年底完成興辦計畫，園區內無規畫焚化爐及靈骨塔位，當初提案時代表會全體通過，如今卻遭有心人士惡意操作。

田清標表示，梅山鄉民民眾身後事常辦在門前，長期易導致街面交通堵塞，或大老遠跑到水上，殯葬園區建成後提供空間讓家屬設靈堂，就近辦告別式，再送往水上火化，鄉公所出發用意良善，希望民眾能諒解。

舊梅山國中校地傳要蓋殯葬園區，地方傳反對聲音，指會影響周邊環境。圖／莊信宗提供
舊梅山國中校地傳要蓋殯葬園區，地方傳反對聲音，指會影響周邊環境。圖／莊信宗提供
舊梅山國中校地傳要蓋殯葬園區，地方傳反對聲音，指會影響周邊環境。圖／莊信宗提供
舊梅山國中校地傳要蓋殯葬園區，地方傳反對聲音，指會影響周邊環境。圖／莊信宗提供

告別式 嘉義 法會

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