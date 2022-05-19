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疫情中登革熱病媒蚊攪局 南市環局啟動滅孑計畫

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局防登革熱，加強社區、空地積水容器清理。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局防登革熱，加強社區、空地積水容器清理。記者鄭惠仁／翻攝

新冠肺炎疫情正要進入高峰期，而進入梅雨季節，也是登革熱病媒蚊最易孳生的季節，台南市環保局在雨後加強稽查，統計4個多月裁處44件，目前也將病媒蚊防治粒劑送至各區公所投藥，環保局強調，雨後一周就要清除孳生源，否則來不及。

台南市環保局表示，衛生局在全市布3千多個病媒蚊誘卵桶，若桶內的陽性率超過40%，就會去孳清，而從各行政區的誘卵桶數據來看，許多都超過40%，不能掉以輕心。雖然新冠肺炎疫情確診人數大增，以往每天忙著到確診足跡清消的清潔人員，已從周日起不用消毒清消，環保局也動員更多人力，加強環境清潔。

台南市環保局表示，14至17日連續降雨，累積動員488人次，清除947個積水容器。由於氣象預報指出，近日將再有一波雨勢到來，，未來兩週將加強孳生源環境稽查，一旦查獲積水孳生孑孓，將依法告發裁處3千至6千元罰鍰。

環保局指出，為防範登革熱，從年初到目前已複查195里次，工地稽查48場次，空地菜園1930場次、誘卵桶監測卵粒數高的里及周遭市場稽查52場次、校園稽查32場次，累計積水孳生孑孓裁處44件。

另環保局已將總數542公斤病媒蚊防治粒劑送至各區公所，請區公所在雨後孳清時進行預防性投藥，以防病媒蚊孑孓大量繁衍。環保局提醒，登革熱防治無捷徑，「巡、倒、清、刷」是最佳策略，依統計，雨後最需清理的孳生源為盆、桶、罐、瓶等容器，最常查獲孑孓地點為空地、菜園、無人管理的工地。

病媒蚊 新冠肺炎 台南

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