嘉義縣推「家鄉百問」溪口國小寓教於樂 連結在地認同

為讓在嘉義縣學童認識家鄉生態與文化，縣長翁章梁提出各鄉鎮編寫「家鄉100問」構想，其中溪口鄉教材由溪口各國小和公所人員編寫，匯集鄉內歷史、人文、風俗等知識，教學以互動、遊戲方式呈現寓教於樂，翁章梁今上午前往視察。

翁章梁上任後即推動「家鄉100問」，體現家鄉文化魅力，傳承在地情感。溪口地區教材由溪口文化館員工周志達和溪口國小校長陳媺慈主編寫，集結鄉內自然景觀、人文地理、宗教禮俗及在地美食等特色，深化學子對家鄉的情感認同。

除精心編寫教材外，課程打破以往照本宣科教學模式，用遊戲和競賽方式讓學童加深印象，溪口國小低年級每周3堂、中高年級2堂課程，教師自製簡報「導學」，學生設計問題，做「知識把關者」，模仿「全民星攻略」益智問答遊戲，讓學生深入了解鄉賢人物。

溪口國小四年級學生詹喬茗說，課前每位同學分配蒐集鄉賢人物資料任務，除閱讀資料外，有的同學會訪問家人、到圖書館蒐集資料，大家分工合作，發揮「自學」的精神。

老師也會帶著學生設計問題「走迷宮」，學生們用老師教過的6W1H 提問設計「溪口雙糕潤」問題如，「溪口鄉誰製作的雙糕潤遠近馳名」或「好吃的雙糕潤是如何做成」等，各年級學生也在職人帶領下，親手製作在地美食等。

翁章梁和鄉長孫維聰、議員劉雅文等今天上午到溪口國小視察學生上課情形，還參加學生自己設計的闖關遊戲，學生擔任關主出題考試，翁章梁不僅對溪口鄉知識瞭如指掌，其他人遇到難關時還適時伸出援手相助，過程中笑聲、驚呼聲連連。