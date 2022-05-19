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台南黃金蕎麥合作備忘錄簽訂 每公斤收購42元

中央社／ 台南19日電

台南市官田區、六甲區、柳營區、後壁區4區農會和黃金蕎麥生產合作社今天簽訂合作備忘錄，合作社未來3年多以每公斤新台幣42元收購黃金蕎麥，建立台南黃金蕎麥生產模式。

黃金蕎麥合作備忘錄今天在台南市玉井區黃金蕎麥探索館簽訂，市長黃偉哲也到場見證，簽約方是官田區、六甲區、柳營區、後壁區等4區農會及黃金蕎麥生產合作社。

合作備忘錄明訂黃金蕎麥收購價格及收購量，未來4區農會生產蕎麥每公斤收購價格新台幣42元，有效時間由簽訂日至114年12月31日。農業局期待透過這次合作備忘錄簽訂，建構台南黃金蕎麥生產制度。

黃偉哲表示，黃金蕎麥種植具有省水、省工、省農藥及肥料的「三省」特色，目前高鐵販賣的黃金蕎麥商品，就是由黃金蕎麥生產合作社生產，如今合作社和台南4區農會合作，不只建立台南蕎麥品牌，也為台南農民帶來更大收益。

台南市政府農業局長李建裕表示，109年度全國種植黃金蕎麥面積397公頃，其中台南僅0.82公頃，但台南今年將增種至50公頃，透過合作備忘錄簽訂，台南112年增至300公頃，收購量達250公噸，113年預定種植400公頃，生產量400公噸。

黃金蕎麥生產合作社理事主席林家寶表示，黃金蕎麥種植過程無須農藥，但1公頃產量只有1公噸，可製成黃金蕎麥商品更僅其中的30%。

台南 農會 生產合作社

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