台南4農會將種300多公頃蕎麥 黃偉哲：下一個台南之光

台南市政府輔導官田、六甲、柳營及後壁區農會與黃金蕎麥生產合作社配合種植蕎麥，今天在玉井黃金蕎麥探索館簽訂「黃金蕎麥合作備忘錄」，將增加種植300公頃蕎麥，由合作社收購、預計收購量可達250公噸，並逐步提升，預計113年開始逐步種植400公頃、達到400公噸。簽約儀式請來市長黃偉哲見證「在地企業支持在地蕎麥」。

黃偉哲配合活動扮成廚師表演煮麵手藝，邀請全台各地民眾來台南品嘗蕎麥麵的Q彈口感和美妙滋味。

黃偉哲說，農會簽訂合作契約，一方面穩定貨源，也提高農民收益，大家知道黃金蕎麥每公斤收購價格高達42塊錢，耕作成本卻是非常低，不需要農藥、不需要肥料，抗旱耐水，對農民收益提高有很大的幫助；而且黃金蕎麥不管是做麵或是做成飯，都是非常好吃，應該可以成為「下一階段的台南之光」、台南的主要農產品。

他說，農民二期稻結束年底時拿蕎麥作為裡作作物，還可增加收益，又不需大量施肥、農藥來破壞土地，這個是對大地友善的作物，農民收益提高的作物，對涵養水分、對保養土壤都是非常有幫助，希望大家一起來努力推廣，推廣黃金蕎麥成為台南下一階段的主力產品。

農業局表示，積極配合農委會推動「稻作四選三」、「大區輪作」等各項措施，減少稻作種植，並配合「綠色環境給付計畫」獎勵轉作，保障農民收益。農會生產的蕎麥每公斤收購價格42元，期間簽訂日至114年12月31日，期待透過這次合作建構南市優質蕎麥的生產制度，達到農民獲益、土地肥沃、消費者安心的「三贏」目標。

農業局長李建裕表示，蕎麥對環境相當友善，據農糧署統計，109年全國種植蕎麥面積為397公頃，南市過去僅部分產區零星種植。