植物生病免費找儲備植物醫師諮詢 嘉縣6鄉鎮派駐植醫

農委會去年補助全台46處農會、鄉鎮市公所與試驗單位，設置儲備植物醫師，台南區農改場輔導雲嘉南縣市14位高學歷年輕儲備植醫，派駐基層；嘉義縣擴增到6鄉鎮市派駐儲備植醫，免費提供民眾、農民諮詢。

縣府農業處說，儲備植醫進駐6鄉鎮市服務，除梅山鄉在鄉公所駐點，餘5鄉鎮市：中埔、水上、太保、六腳及新港，都駐點農會，全方位協助農民解決疫病蟲害、土壤肥料與栽培管理等疑難雜症，提供現場第一線診斷。

「植物醫師制度」始於食安五環願景與農藥十年減半政策，農委會110年度「補助地方政府及基層農會聘用儲備植物醫師輔導農民示範計畫」擴大全台共46處農會、公所與試驗單位設置儲備植物醫師。

駐診公所、農會，協助解決作物疫病蟲害用藥問題，肩負「作物病蟲害整合性管理（IPM）」、「農藥實名制」等政策宣導推動，提升農民生產及消費者食安，達到作物安全管理與精準用藥目標，諮詢免費。

農業處公布儲備植物醫師進駐服務地點、聯絡資訊，人事及設備費由農委會補助負擔，公所、農會申請提供辦公處所，希望逐步擴增到各鄉鎮市都有植醫。

植物醫師法行政院拍板，將送立法院審查，全台儲備植物醫師超過100位，進駐各地農會、公所，全台四所植物醫學系台灣大學、中興大學、嘉義大學與屏科大，四校都有成立植物醫學教學醫院。