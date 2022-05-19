快訊

花蓮玉里療養院爆群聚 王必勝：300多人感染、1人重症

疫情海嘯將襲擊中南部 能從北部痛苦中學到教訓？

維修格柵 台南東門陸橋機車地下道23日起封閉2天

中央社／ 台南19日電

台南市東區東門陸橋是銜接東門圓環及東門城圓環的交通要道，也是台南鐵路地下化工程路段之一，市府預定23日及24日白天封閉機車地下道2天，修復地下道格柵凹陷。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，東門陸橋是台南市區橫跨鐵路系統的主要交通幹道之一，分為上下兩層，上方汽車專用，下方地下道是機車專用，市府預定23日和24日上午9時至下午4時封閉機車地下道，修復地下道格柵凹陷，以維護機車族安全。

工務局表示，東門陸橋機車地下道修繕施工時，作業車將進場，已無多餘空間供機車通行，因此，施工期間採雙向機車道封閉，機車族必須改道。

工務局建議，東門陸橋機車地下道施工期間改道，東向西行駛可自東榮街或前鋒路改道至青年路後銜接府前路一段；西向東行駛可自府前路一段進入機車道後，由北門路一段和青年路銜接至東門路一段通行。

台南 機車族

延伸閱讀

台南市東區幹道東門路橋機車道將整修 市府籲民眾改道

機車族注意！台南東門陸橋機車地下道23、24日封閉修繕

桃園44座陸橋 40年龍潭武漢陸橋預計17日拆完成追憶

竹市慈雲路住戶爭取空橋、不要地下道 擬掛白布條抗議

相關新聞

鬧劑荒！台塑捐10萬快篩試劑 雲林這些人明天起可以領

雲林縣向廠商自購1萬5028劑快篩試劑，實際到貨量5028劑，其餘1萬劑因被徵用無法交貨，在每天都要發放約3000劑給居...

嘉義縣推「家鄉百問」溪口國小寓教於樂 連結在地認同

為讓在嘉義縣學童認識家鄉生態與文化，縣長翁章梁提出各鄉鎮編寫「家鄉100問」構想，其中溪口鄉教材由溪口各國小和公所人員編...

台南4農會將種300多公頃蕎麥 黃偉哲：下一個台南之光

台南市政府輔導官田、六甲、柳營及後壁區農會與黃金蕎麥生產合作社配合種植蕎麥，今天在玉井黃金蕎麥探索館簽訂「黃金蕎麥合作備...

植物生病免費找儲備植物醫師諮詢 嘉縣6鄉鎮派駐植醫

農委會去年補助全台46處農會、鄉鎮市公所與試驗單位，設置儲備植物醫師，台南區農改場輔導雲嘉南縣市14位高學歷年輕儲備植醫...

先生被酒駕車撞成植物人 她照顧15年後發現自己得乳癌

台南市武姓男子15年前被酒駕汽車撞成植物人，太太工作養家，又要照顧先生和2個孩子，壓力大到要看身心科，最近武太太發現罹患...

台南市東區幹道東門路橋機車道將整修 市府籲民眾改道

台南市東門陸橋機車地下道是市區橫跨鐵路系統主要交通幹道，使用量大但近來有機車族反映地下道格柵凹陷威脅行車安全；市府工務局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。