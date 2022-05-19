維修格柵 台南東門陸橋機車地下道23日起封閉2天

台南市東區東門陸橋是銜接東門圓環及東門城圓環的交通要道，也是台南鐵路地下化工程路段之一，市府預定23日及24日白天封閉機車地下道2天，修復地下道格柵凹陷。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，東門陸橋是台南市區橫跨鐵路系統的主要交通幹道之一，分為上下兩層，上方汽車專用，下方地下道是機車專用，市府預定23日和24日上午9時至下午4時封閉機車地下道，修復地下道格柵凹陷，以維護機車族安全。

工務局表示，東門陸橋機車地下道修繕施工時，作業車將進場，已無多餘空間供機車通行，因此，施工期間採雙向機車道封閉，機車族必須改道。

工務局建議，東門陸橋機車地下道施工期間改道，東向西行駛可自東榮街或前鋒路改道至青年路後銜接府前路一段；西向東行駛可自府前路一段進入機車道後，由北門路一段和青年路銜接至東門路一段通行。