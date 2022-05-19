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先生被酒駕車撞成植物人 她照顧15年後發現自己得乳癌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
先生被酒駕汽車撞飛成植物人，15年來靠武太太支撐照顧，最近她卻發現自己罹患乳癌。圖／創世基金會台南分會提供
先生被酒駕汽車撞飛成植物人，15年來靠武太太支撐照顧，最近她卻發現自己罹患乳癌。圖／創世基金會台南分會提供

台南市武姓男子15年前被酒駕汽車撞成植物人，太太工作養家，又要照顧先生和2個孩子，壓力大到要看身心科，最近武太太發現罹患乳癌，創世基金會社工安排武先生住入住台南分院，分擔武太太照顧壓力，雖然面對接連打擊，但她感受到社會的支持，得以專心治病。

創世基金會台南分院表示，武先生在20１7年騎車返家途中，遭酒駕的汽車撞飛，頭部著地重創，急救後雖撿回一命，卻成了植物人，臥床至今已15年。意外發生後，家中頓失經濟來源，孩子才就讀國、高中，武太太只能勇敢一肩扛起，白天工作維持家計，晚上陪伴孩子，夜晚一聽到先生咳聲，立即起床抽痰，導致長期失眠、精神緊繃、心力交瘁，求助身心科。

後來透過朋友協助，申請創世到宅服務，護理師和社工免費指導照護和原床泡澡技巧，給予心理支持，武太太才漸漸走出陰霾。她感謝創世就像是一道陽光，讓她的心是溫暖，也看到希望。然而，命運再次無情的打擊，武太太發現不幸罹患乳癌，社工立即安排武先生入住台南院，讓她能紓解經濟與照護壓力，專心治病。

根據創世基金會統計，服務個案當中，64%的主要照顧者為女性，包括妻子、女兒、媳婦或母親，她們在困境中展現無比的堅毅，守護家園，猶如溫柔鬥士。照顧是長期抗戰，創世與植物人家庭並肩作戰。

創世台南分院希望社會各界發揮愛心，以每月300元定期定額，支持植物人營養餐食及尿布，將愛心化做源源不絕的力量，助弱勢家庭堅持下去。線上捐款網址愛心專線：（06)260-1655分機9溫柔小組。

台南 植物人 社工

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