減少一次性餐杯具垃圾 台南「迺夜市」好康報你知

夜市幾乎使用一次性餐杯具容器，過度消耗資源也產生垃圾，台南市環保局即日起到8月底於15處夜市辦理「『迺夜市~免廢好YES』-自備餐具享優惠」活動，只要自備環保餐具至夜市活動配合窗口即可領取含消費折抵及抽獎的活動券。每人每日限領一張，數量有限，換完為止。

市長黃偉哲說，南市著名觀光夜市多，人氣小眾夜市也不少，探索夜市美食的同時也請為環保盡分心力，自備環保杯、環保餐盒、環保袋消費。

支持活動的夜市有市區的大東、花園、武聖夜市、安南區的安中傳統夜市、樺谷夜市。永康區復華、中興里夜市、仁德區後壁厝夜市、六甲區六甲夜市、學甲區傳統夜市、佳里區佳里傳統夜市、官田區隆田夜市、鹽水區鹽水夜市、白河區長安路夜市、國泰路夜市等。

環保局長謝世傑指出，過去要爭取夜市支持環保活動總要費不少功夫，這次共獲得15處夜市的認同，顯示環保理念已深入社會大眾，估計此次活動至少可減少1500個一次性餐杯具。

夜市活動券含10元折價券2張 (不找零)、抽獎存根聯及抽獎聯各1張，折價券可立即在夜市合作的餐飲攤位折抵，最晚須於111年10月31日前使用完畢。 抽獎獎品為環保局藏金閣手作商品共30份(中獎只限1次)。將於11月辦理抽獎，中獎名單公布於環保局臉書粉絲專頁。

另環保局今年持續辦理「台南減廢日」，目前已有154家餐飲店家響應，從傳統小吃、咖啡館、異國餐廳到茶飲店都有。持自備環保餐杯具至響應店家盛裝餐飲可享加量或消費優惠。減廢日店家資訊可至「資源回收全民動起來」網站查詢 (https://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/)。建議消費者，自備環保杯使用寬口容器、餐食請帶大尺寸便當盒或保鮮盒。