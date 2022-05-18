台糖：嘉義海埔場廢水全量回收 不排除提告不實消息

因氣候因素連日大雨，有媒體引述臉書貼文稱「台糖東石農場畜殖場趁連續雨天排放汙水到鰲鼓溼地」，台糖嚴正表示，該報導未經查證引述錯誤，而臉書所載也完全不是事實，台糖已截錄該等圖像，不排除委請律師提告，同時澄清畜殖場廢水經處理後，已完全回收澆灌林地，絕無偷排。

台糖表示，海埔畜殖場於2021年12月起，配合嘉義縣環保局政策，申請通過放流水回收澆灌計畫，自今年2月迄今，符合標準的放流水已全量回收澆灌林地，再無排放至地面水體。

該錯誤報導中提及水體顏色偏深，台糖解釋，澆灌水混合土壤表面有機質，還有水道內長年沉積物及造林地枯枝落葉等，經連續降雨後溶解排出，所以網傳排放廢汙水，是未經查證的不實指控。

台糖強調，東石鰲鼓溼地是國際知名黑面琵鷺渡冬棲息的地方，為守護這片生態寶地，台糖海埔場與嘉義縣環保局合作，放流水全量回收澆灌，達成零排放。台糖籲請媒體要善盡查證之責，而社群網路也不該無事生非，為捍衛聲譽，台糖決定保留法律追訴權，並發稿澄清導正視聽。