快訊

最強金控財務長 最新11大總體經濟情勢預言出爐

台糖：嘉義海埔場廢水全量回收 不排除提告不實消息

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

因氣候因素連日大雨，有媒體引述臉書貼文稱「台糖東石農場畜殖場趁連續雨天排放汙水到鰲鼓溼地」，台糖嚴正表示，該報導未經查證引述錯誤，而臉書所載也完全不是事實，台糖已截錄該等圖像，不排除委請律師提告，同時澄清畜殖場廢水經處理後，已完全回收澆灌林地，絕無偷排。

台糖表示，海埔畜殖場於2021年12月起，配合嘉義縣環保局政策，申請通過放流水回收澆灌計畫，自今年2月迄今，符合標準的放流水已全量回收澆灌林地，再無排放至地面水體。

該錯誤報導中提及水體顏色偏深，台糖解釋，澆灌水混合土壤表面有機質，還有水道內長年沉積物及造林地枯枝落葉等，經連續降雨後溶解排出，所以網傳排放廢汙水，是未經查證的不實指控。

台糖強調，東石鰲鼓溼地是國際知名黑面琵鷺渡冬棲息的地方，為守護這片生態寶地，台糖海埔場與嘉義縣環保局合作，放流水全量回收澆灌，達成零排放。台糖籲請媒體要善盡查證之責，而社群網路也不該無事生非，為捍衛聲譽，台糖決定保留法律追訴權，並發稿澄清導正視聽。

嘉義 東石

延伸閱讀

嘉義／環市自行車道、世賢路段 騎鐵馬賞景散心去

影／鳥友氣炸！農場遭控排放汙水汙染鰲鼓溼地

中市潭子聚興產業園區 台糖11筆土地即日起對外招租

不畏疫情 加拿大台糖蘭園逆境衝出好成績

相關新聞

黃偉哲贈噴染「加拿大國旗蘭花」加國代表驚呼不可思議

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹(Representative Mr. Jordan Reeves)及資深商務經理施仲玲...

好厲害 台南青農陳憲弘印加果油法國比賽奪金

43歲台南青農陳憲弘投入印加果種植，委託生技公司壓榨成印加果油，近日在法國農產品加值協會(AVPA)國際油品競賽榮獲金牌...

全國最高煙霧探測系統 翁章梁登嘉縣焚化爐煙囪頂視察

嘉義縣長翁章梁上午登上120公尺高的鹿草鄉焚化爐煙囪頂端，視察建置全國最高點AI智能煙霧探測系統運作情形，這套有如天眼科...

阿里山「愛情花」盛開 達人引路探秘辛

嘉義縣阿里山地區櫻花季剛過，俗稱「愛情花」的百子蓮正步入盛開期，阿里山攝影達人黃源明近日在公田彌陀禪寺附近護欄，捕獲百子...

來趟台南黃金雨旅程 虎頭埤阿勃勒花季周六登場

來一趟「黃金雨」旅程！2022台南新化虎頭埤阿勃勒花季周六將登場，持續到29日，每周末皆有精彩活動，台南市政府觀光旅遊局...

斗南鎮農會總幹事當選無效 張燕容：會再上訴

雲林縣斗南農會第19屆總幹事改選紛爭不斷，本月16日流傳一張地院判決圖，「斗南鎮農會110年11月30日召開之第19屆臨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。