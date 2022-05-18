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黃偉哲贈噴染「加拿大國旗蘭花」加國代表驚呼不可思議

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）致贈噴染加拿大國旗的蘭花給加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹。圖／市府提供
台南市長黃偉哲（右）致贈噴染加拿大國旗的蘭花給加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹。圖／市府提供

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹(Representative Mr. Jordan Reeves)及資深商務經理施仲玲，今天拜會台南市政府，市長黃偉哲偕教育局長鄭新輝和新聞及國際關係處長蘇恩恩一同與會，雙方於會中就國際教育交流進行深入討論。

黃偉哲贈以奈米技術噴染加拿大國旗的特色蘭花，以此象徵台加友情長存，並感謝加國對台灣參與各項國際組織的聲援與支持。芮喬丹代表見到染有加國國旗的蘭花感到驚喜不已，並用中文直呼不可思議，台南依時令贈送使館的水果禮盒，也都讓芮代表印象深刻。

黃偉哲表示，台南近年積極推行雙語教育，教學示範的成果頗佳。為協助學生與國際接軌，也期盼深化國際教育之合作，台南將積極響應高中雙聯學制的施行，盼藉由教育交流搭起兩國友誼的橋樑。目前台南的德光中學與興國高中，已與加拿大簽署雙聯學制備忘錄，日後若能擴大合作範圍，將能提供學生更多元的教育選項。

芮喬丹代表樂見加國與理念相近的盟友進行多方面的合作，他表示，目前加拿大在台灣已有30個教育合作計畫，並與許多台灣縣市和學校簽署合作備忘錄，他期盼類似的合作模式能適用於台南。加國已與我國外交部和教育部進行合作，未來將提供師資培訓、雙語課程設計方面之協助，台灣的高中生也將享有更多線上、實體英文授課或前往加拿大進行交流之機會。

芮喬丹代表於2018年夏天抵任，至今已多次南下台南，除了受邀參與國際龍舟錦標賽，還曾選定台南作為「加台創新交流年」的揭幕城市。今年9月加拿大也將與台南市立美術館合作舉辦原住民藝文活動，活動將呈現與兩國原住民藝術文化。

台南 加拿大 黃偉哲

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