雲林推客語深耕計畫 客語認證獎金再加碼

雲林縣詔安客家族群講的福建客語，有別於全台常見的廣東客語，全台只剩不到9千人會說詔安客家話，縣府為保存與發揚詔安文化，首次辦理「客語深耕計畫」，規畫136小時培訓課程，提升保母及教保員客語能力，讓孩子在耳濡目染下學會客語；此外，雲林縣今年首次發放客語認證獎金，初級1千元、中級2千元、中高級5千元、高級1萬元。

詔安客家文化館長黃衍明說，詔安客語是弱勢中的弱勢，全台會講的人不到9千人，客語深耕計畫提供詔安文化保存與傳承機會，讓大家有資源學習客語，現在也有線上課程便利民眾學習，再加上許多客語薪傳師幫忙，讓詔安客語仍得以保留，相信未來詔安客會更蓬勃發展，也希望更多人加入客語深耕計畫。

副縣長謝淑亞說，客語深耕計畫的重點在於，將客語融入生活中，透過日常互動，讓家長自然地將客語傳承給下一代，雖然計畫只從今年4月到11月，十分短暫，但若將語言落實到生活中，利用環境學習，相信對客語傳承十分有幫助。

崙背國小校長李秉承說，文化是生活中點滴累積而成，語言則是傳承文化的媒介，但雲林縣人口老化使得語言、語言流失迅速，為保存詔安文化，推動客語深耕計畫十分重要。

客語深耕計畫執行長李建男說，客語深耕計畫有4大課程，包含詔安客語能力認證課程、客語教保員及保母的增能講座、幼兒互動式教案操演、親子情境角落工作坊，通過136小時培訓後可取得證書。