他任農會總幹事10餘年 用一己之力試圖翻轉嘉縣偏鄉

嘉義縣義竹鄉農會總幹事翁永寧屆齡將退，他回憶十餘年來投身農會業務和教育事業，恪守「不要錦上添花，要雪中送炭」，辦幼兒園扭轉偏鄉教育，採寬容政策解除農會倒閉危機，更將照護服務深入基層，「老有所依、壯有所用、幼有所長」

翁永寧原本從事碾米廠工作，2005年就任時遇到金融改革，農會面臨併構危機，信用部超額放貸款超過4成，是全縣倒數第二。許多農民和欠償貸款的債務人，原本土地即將面臨法拍，當時政府政策甚至原意整併義竹鄉農會。

義竹鄉農會反其道而行，採協商同意分期償還本金，翁永寧說，若土地遭法拍，不僅失去生財工具，農民更無力償還債款，容易導致惡性循環。

中央推行農會「綠色照顧」計畫，以農會為基地每周有課程、活動等，但翁永寧覺得長者家離農會太遠是問題、行動不便無法爬樓梯也是問題，主客互換改由農會人員下鄉辦活動，也定期送餐、關懷訪視社區長輩。

勞動部推動職災保險，但許多農民因不諳法條，接受度不高，翁永寧為保障農民安全，與家中兄長自掏腰包替農民繳每人每月15元保費，且連續10年，政策推動每年花約50多萬至今已第3年。

義竹鄉人才輩出讓翁永寧深知教育重要性，農會轄下幼兒園是全縣碩果僅存，去年更轉型成縣內第二所非營利。義竹鄉家庭多務農，許多家長繳不起學費，農忙時期家長甚至無法照顧幼童。

曾有園長跟他分享，有家庭父母務農，小孩獨自一人在家，看著娃娃車行經家門前，孩子不停嚎哭，讓他於心不忍，他堅持農會轄下仍要有幼稚園，以最低價收費提供最高品質服務。

翁永寧生性簡約，義竹農會有主管回憶，總幹事公費配車，翁上任時內部曾詢問多次，但他堅持每天風雨無阻，開自家老車上下班，曾有次颱風天車牌甚至因老舊掉落。

2019年義竹鄉農會因獲利好，員工均領逾4個月年終，員工轉述，依翁年資和月薪，這幾年終領逾百萬不是問題，但他直到最近退休前才因程序問題，領了168元，他說，自己可以過得粗茶淡飯，但希望能回饋更多給農會和有需要幫助的人。