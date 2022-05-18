台南防疫包引爆戰火？藍綠兩女將互批選戰火藥味濃厚

台南市國民黨書記長、議員李中岑今天評擊她已確診5天拿無防疫包，民進黨候選人卻有本事忙發防疫包造勢！指控市府行政不中立，讓民進黨參選人拿著防疫包大做人情；民進黨提名議員參選人蔡麗青反擊她開辦代領確診者防疫包服務，李中岑議員不知民間疾苦，身為民意代表竟不思減輕防疫人員負擔，還在坐等服務，甚至搞不清楚防疫政策，抺黑防疫人員，扯防疫後腿，愧對鄉親託付，蔡麗青疾呼：年底下架慣議員。

李中今說台南市確診總數近３萬人，她也確診第５天，居家隔離這些日子親身感受到，台南市防疫工作跟其他六都比，亂得一塌糊塗，５天了她拿不到防疫包，連甚麼時候能解禁也無人告知，卻收到同選區民進黨候選人，有通天本事拿到很多防疫包，民進黨把防疫包當年底選舉造勢的大紅包，這叫求救無門的鄉親，情何以堪！

李中岑說，每個縣市都有做防疫包，協助居隔者度過惶惶難耐的居隔期，她是確診者，等了５天沒拿到，還有選民不知她居隔，還跟她陳情說等了７天，也沒拿到防疫包。她還怒批被告知，同選區民進黨的議員候選人，不是確診者也不是居隔者，卻有通天本事從台南市政府拿到很多防疫包，民進黨候選人把這些居隔者需要的防疫包，當成大紅包送給選民，居然把防疫包當成年底選舉造勢的工具，台南市政府不苦民所苦也就罷了，怎會如此行政不中立。

安南區市議員參選人蔡麗青表示，目前已開辦代領防疫包的服務不只有蔡麗青，也有其他區的議員，甚至國民黨、基進黨也都跟進服務，大家不分政黨團結一致在補足防疫缺口，為市民服務，李中岑沒有跟進就算了，還冷言冷語說自己確診５天沒領到防疫包，顯見不知民間疾苦。

蔡麗青說，代領服務是為了服務獨居老人，單親家庭及行動不便的確診者，即時為他們解困，李中岑不體恤防疫人員還在坐等防疫包，甚至不知道台南市政府5月10日起，已經開放防疫包代領服務，只要是有心為市民服務，大家都可盡一己之力；李中岑大言不慚的說自己不知道確診者哪天可以解隔離，顯見其防疫常識的薄弱。

市府民政局說明：

一、 安南區公所自周五(13日)晚間起，針對衛生單位提供確診者名冊，先給關懷電話。再參照衛生所資料及防疫包數量，依序通知確診者由親友來區公所領取防疫包。目前該議員已收到防疫包。

二、 有關防疫包的領取方式為親友代領，原則上持雙方證件，若有其他證明方式或經由電話確認無誤即可發給。特殊個案無法領取亦無親友可代領，則由區公所送達。倘有一人要領多包，將請代領者提供確診者證件以供查驗。