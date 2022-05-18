好厲害 台南青農陳憲宏印加果油法國比賽奪金

43歲台南青農陳憲弘投入印加果種植，委託生技公司壓榨成印加果油，近日在法國農產品加值協會(AVPA)國際油品競賽榮獲金牌，台南市政府農業局長李建裕上午至陳的永康住處張貼紅榜，據悉，陳憲弘是首次參賽便揚威國際，更順勢打響台灣在食用油國際知名度。

台南市政府農業局說，法國農產品加值協會是2005年於法國巴黎成立的非政府組織，在全球五大洲有超過1000名成員，設有巧克力加工、食用油、咖啡烘焙及茶葉4項國際比賽，台灣過去均有參加此項國際比賽經驗，茶葉項目更是常勝軍，陳憲弘去年底以「南風國際實業社」名義報名參加，今年2、3月將「台灣中海拔頂級印加果油」空運評比，初試啼聲便為台灣爭光。

陳憲弘說，曾種植過紅龍果、絲瓜、小黃瓜等多種作物，直到3年多前朋友送印加果苗給他，提及這是有益身體保健新興作物，他發現國內印加果油大多自國外進口，興起栽種之念，起初小面積種植，經家人飲用自己產製的印加果油反應不錯決定大規模種植。

陳憲弘在大內區租地約1甲，其中約3分地種印加果，以無農藥、無化肥種植印加果，並輔以有機肥、自製酵素、光合菌等栽培管理，還翻閱外國文獻，發現印加果常應用在保健及美容產品，除印加果油外，他持續研發了「台灣中海拔印加果油軟膠囊」、「台灣中海拔印加果油曲現暢凍」，為因應現代人喜愛喝咖啡，也推出濾掛式的印加果油咖啡，愛美的女性，也有「印加果特潤活妍精萃乳」可以選擇，讓產品更多元化。