台南穿金戴銀 黃偉哲：全中運選手不確診最重要

今年全中運受疫情影響，多數項目延期辦理，但仍有10個項目已比賽完，南市獲9金、15銀、17銅，另籃球甲級學生聯賽，永仁高中分別勇奪高中女生組第3名及國中女生組第2名，而北門高中也奪得足球高男組11人制第2名。市長黃偉哲今天表揚這些優秀的運動員與教練，，也預祝7月復辦的全中運選手能乘勝追擊，爭取佳績。

黃偉哲表示，全中運還剩下15個項目沒比，7月才要一較高下，之前比完的算是期中考，期待同學們能介紹了非常多各位校長，其實我們今天算是期中考，因為全國中等運動會還沒有結束，因為疫情的關係，剩下15個項目，7月份才要繼續來一較高下，所以對於接下來的項目，我們當然是寄予熱切的期望，希望同學要保持體能，調整自己的狀態，在比賽時，能把體能調到顛峰，而這段期間，不確診最重要，因為確診，不管是居家照護，或者痊癒之後，還要恢復體能，都是蠻辛苦的歷程。

他說，能在全中運持續暢造佳績，歸功於學校行政團隊強烈支持、教練辛勤付出與選手努力不懈的練習，市府從2019年推動健康選手管理計畫，與成功大學合作，以科學化數據輔助選手健康管理，在賽事期間設置防護員服務選手，讓選手能發揮平時實力，締造佳績，接下來賽事復辦也派駐運動傷害防護團隊，在第一線賽場給選手專屬的防護服務，保護選手降低受傷帶來的風險。另今年起也新增選手於賽事期間的營養津貼，盡全力整合各項資源，給予教練及選手最大的協助。

教育局長鄭新輝表示，今年全中運因疫情影響緊急喊卡，除了照常比賽的8項運動種類外，也有不少提前抵達花蓮熱身的選手，市府在第一時間整合資源，提供近400名隊職員2劑快篩試劑，讓選手在返家前進行檢測，並持續追蹤身體狀況，透過完善的防疫照顧，讓代表隊選手無後顧之憂的在賽場上發揮實力，也保護家人及同學。