青農返鄉種田看過來 台南Google導覽輕鬆看放租農地

為落實「新農人」及「青農返鄉」農業政策，在新冠肺炎疫情持續延燒之際，台南市地政局為讓有意承租市有耕地民眾兼顧防疫、更快速查詢土地位置，將放租標的相關資料結合Google地圖導覽並提供QR-CODE，讓民眾可以透過手機掃描快速取得放租標的土地定位點，並可利用街景功能查看附近地貌，還可透過導航功能，讓您輕鬆「看地」。

另考量未持有智慧手機民眾無法掃描QR -Code，地政局於放租清冊貼心提供連結網址，讓有意承租者可以享受到更多元的管道獲取放租相關資訊。

地政局5月17日公告辦理111年第1批市有耕地第2次公告放租作業，其中提供新營區1筆、柳營區2筆、白河區3筆、後壁區4筆、東山區8筆、官田區1筆、下營區1筆、佳里區4筆、善化區4筆、仁德區1筆、歸仁區3筆、關廟區3筆及安南區1筆，共計36筆。

本次放租土地中，計有1筆土地面積逾9000平方公尺、1筆土地面積逾6000平方公尺及4筆土地面積逾2000平方公尺，分別位於關廟區、東山區、後壁區及佳里區。每筆土地形狀適宜耕作且鄰近道路，土地使用分區性質為一般農業區、特定農業區或山坡地保育區之農牧用地，皆非常適宜種植水稻、蔬菜、水果或其他農作物等等。

另市有耕地租金低廉，地政局提醒，為考量有心從農者的承租需求，也可以申請承租部分土地面積。

地政局長陳淑美表示，本次放租之土地係屬耕地，僅能作農業使用，需符合農業及使用管制相關規定，歡迎具承租意願且符合6類資格之民眾於公告期間內向地政局或土地所在地之區公所申請，相關放租資訊及規定可至台南市政府地政局官方網站「公有耕地租約-最新消息」查詢。

受理放租申請時間自5月17日至6月17日止，地政局提醒新冠肺炎疫情緊繃，民眾如有申請承租之需求，除向本局紙本遞件申請外，也可郵寄通訊申請，或就近向放租土地所在地之區公所協助申請，避免交通往返、跨區移動，便利省時。