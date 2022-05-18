全國最高煙霧探測系統 翁章梁登嘉縣焚化爐煙囪頂視察

嘉義縣長翁章梁上午登上120公尺高的鹿草鄉焚化爐煙囪頂端，視察建置全國最高點AI智能煙霧探測系統運作情形，這套有如天眼科技系統，可24小時、360度監測、自動辨識7至10公里範圍不明空汙來源，是科技執法典範，大幅提升稽查績效，維護空品鄉親健康。

今年監測設備升級，與雲科大合作，將制高點監視器升級為「AI智能煙霧辨識主動式通報系統」，透過AI智能辨識偵測煙霧發生時間地點，及時告警、傳訊通知稽查員第一時間處理，降低燃燒產生空污擴散，讓汙染行為無所遁形。

翁章梁聽取環保局長張根穆、雲科大智慧數據科學研究所助理教授王斯弘，簡報最新裝設AI智能煙霧探測制高點監控系統運作情形及效益。智能煙霧探測器以制高點優勢，結合AI人工智能，24小時、全年無休監控，自動辨識空汙事件，系統即時傳輸告警通報，提升稽查效能。

嘉縣創新推動因地制宜空品改善，執行績效連續2年榮獲環保署評鑑「特優」首獎。翁章梁說，嘉縣在焚化爐煙囪頂引進科技結合AI辨識，讓環保局有效、迅速、即時監控，處理空汙事件，為讓鄉親有清新空氣生活品質，呼籲鄉親和企業一起努力，不違法露天燃燒，在天眼監控下，非法空汙將無所遁形。

嘉縣歷年空汙公害陳情，露天燃燒約占32%。環保局6年前在焚化廠煙囪頂裝設監視攝影系統，全國首創「千里眼計畫」，掌握轄內露天燃燒空汙行為，稽查員每天查看監控畫面，礙於露天燃燒時間短、規模小，無法即時查獲及蒐證。