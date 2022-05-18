台南虎頭埤阿勃勒花季到 推森林療癒生態遊

台南市虎頭埤風景區的阿勃勒樹近日陸續開花，園區出現一片金黃色美景，今年花季活動將於21日至29日登場，週末安排多項表演，並延續去年推出的森林療癒生態遊。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，虎頭埤園區在40年前廣植阿勃勒樹，至今每逢花季，微風吹動時，黃色花瓣繽紛飄落，彷彿下起黃金雨，2008年起舉辦阿勃勒花季，每年以不同形態活動邀請民眾賞花。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，每年5、6月間，台南的阿勃勒「遍地開花」，虎頭埤風景區的阿勃勒相較其他地區花期稍晚，是賞花的重要景點。

郭貞慧指出，2022虎頭埤阿勃勒花季活動以森林療癒生態遊、音樂演出、太陽能船遊湖賞花、文青特展、水域遊憩體驗為主軸。其中，延續去年推出森林療癒生態遊活動，與園藝治療師合作辦理，帶民眾坐在搖曳的阿勃勒花葉下，體驗粉彩藝術。

郭貞慧說，觀光旅遊局配合阿勃勒花季限量發行專屬紀念商品野餐墊及魚頭君布偶，將在虎頭埤園區內賣店販售，售完為止。花季期間因加強COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，入園需量測體溫，有發燒或疑似COVID-19症狀者不得入場。