來趟台南黃金雨旅程 虎頭埤阿勃勒花季周六登場

來一趟「黃金雨」旅程！2022台南新化虎頭埤阿勃勒花季周六將登場，持續到29日，每周末皆有精彩活動，台南市政府觀光旅遊局邀請遊客遊湖賞花聆聽樂音，享受每年一度黃金雨美景。

台南市長黃偉哲表示，虎頭埤自2008年起每年此時都會以不同形態來辦理阿勃勒花季，至今已邁入第16個年頭，沿著虎頭埤環湖步道，延伸至虎月吊橋附近，保證不虛此行。

觀旅局長郭貞慧指出，阿勃勒於台南遍地開花，分布在台灣歷史博物館鄉間小路、台南大學府城校區、虎頭埤風景區、東豐路、林森路二、三段、巴克禮公園、成功大學光復校區、忠義國小旁檨仔林公園、永華市政中心周圍、白河區蓮潭社區、下營區台19甲線、善化區樹谷大道南端、歸仁區台南高鐵站周圍道路、大內區台84線、新營區體育公園。

而2022虎頭埤阿勃勒花季活動以森林療癒生態遊、音樂演出、太陽能船遊湖賞花、文青特展、水域遊憩體驗活動為主軸辦理，其中，延續去年推出森林療癒生態遊活動，於本月22及28日上午9點半至11點分兩梯次辦理，採預先報名，報名網址。

此外，活動期間園區每周末上午10至12點及下午2至4點安排各一場音樂演出，邀請街頭藝人演出。另有太陽能船遊湖賞花，採定時船班，每周末10點及下午3點(採現場購票，滿10人以上發船)開航，還有夏日獨木舟體驗則於6月3日(周五)、6月4日(周六)、6月5日(周日)、6月11日(周六)、6月12日(周日)(採預先報名)，相關訊息可電洽虎頭埤風景區管理所（06）5901325。

而活動期間(21至29日)還有睦鄰優惠方案；凡於南168周邊觀光業者東成醬油、瓜瓜園、臺南高爾夫球場、中興林場、大坑農場憑消費滿百元以上發票，可享半票40元入園優惠。