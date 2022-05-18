斗南鎮農會總幹事當選無效 張燕容：會再上訴

雲林縣斗南農會第19屆總幹事改選紛爭不斷，本月16日流傳一張地院判決圖，「斗南鎮農會110年11月30日召開之第19屆臨時理事會第2次會議所為之決議無效」、「張燕容與斗南鎮農會間之農會總幹事委任關係不成立」，經農業處證實確有此事，但正式判決書尚未出爐，張燕容表示，若有需要會再上訴。

斗南鎮農會當權派看似掌握農會，不但贏得總幹事一職，也在本月5日的臨時理事會中，票選張世民擔任新任理事長，但卻有可能被地院判決翻盤，不但去年總幹事遴選會議無效，連帶總幹事一職也當選無效。

張燕容表示，若判決書確定，會再進行上訴，要重新改選總幹事也不成問題，因為9席理事中，當權派握有6席理事，就算再選一次，一樣能取得多數民意支持。

據悉，目前農業處尚未收到判決主文，若判決書下來，須改選總幹事，農業處會再函文給農委會，請示去年參選名單是否可續用，若不能續用則需重新公告、調查，再辦理改選恐曠日費時，期間將由理事長依法指派代理總幹事維持農會運作。