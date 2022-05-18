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影／2女大生為偏鄉溪口農產創新行銷 獲企業投資50萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
實踐大學生劉凡甄（右）找屏東同學邱舒榆（左），回家鄉溪口，與在地產業合作，透過整合行銷，創新品牌行銷農特產品，製作有聲書繪本「溪鷸逛大街」，吸引青年在嘉創業。記者魯永明／攝影
實踐大學生劉凡甄（右）找屏東同學邱舒榆（左），回家鄉溪口，與在地產業合作，透過整合行銷，創新品牌行銷農特產品，製作有聲書繪本「溪鷸逛大街」，吸引青年在嘉創業。記者魯永明／攝影

嘉義縣府媒合企業投資青年創新產業提案，上午在縣府舉辦「嘉點好漾-嘉鄉的美好生活提案成果展示暨投資意向簽署」，縣長翁章梁見證下，4家企業投資青年提案共3百萬元，其中最年輕2名女大學生邱舒榆、劉凡甄，組「嬉溪C」團隊，為偏鄉溪口鄉農產創新提案，獲企業投資50萬元，成為會場焦點。

活動由勞青處主辦、嘉縣創新創業協會執行，選出13組團隊，經計畫培育輔導展現成果，辦創業投資媒合會，安排在地企業與潛力團隊交流媒合，匯集11個鄉鎮市22組在地青年團隊提案，主題含地方文化、產業、社區發展、長照、教育創新、藝術設計及科技應用等面向議題，辦理專業課程、業師輔導資源分享會等。

最後以符合在地需求、市場潛力、產品/服務/技術創新性決選評審，評審結果：第一名：「懂吃懂吃-教育媒合平台」，第二名：蒜頭尚青，第三名：嬉溪C，優選：鈴蘭碗粿及愛在山林創意藍染。

縣府媒合企業提供資源給12組潛力團隊，「懂吃懂吃」團隊獲台灣區塊鏈投資公司提供百萬元投資意向；「蒜頭尚青」獲豐成投資公司提供百萬；「嬉溪C」獲臥龍網路營銷公司提供50萬元；「癮JOY體育課」獲美學健康國際公司提供50萬，合計300萬元。

鈴蘭碗粿、元辰Ture、德旺虎文創生活館、小白海鮮+互蕙好食，分別獲得企業協助市場通路資源；愛在山林創意藍染、小義仁工作坊、佇嘉文化故事、嘉義順發製油也分別獲資源協助。

實踐大學生劉凡甄找屏東同學邱舒榆，回家鄉溪口，與在地產業合作，透過整合行銷，創新品牌行銷農特產品，製作有聲書繪本「溪鷸逛大街」，吸引青年在嘉創業。翁章梁說，縣府將持續提出各種青年政策措施，協助在地青年創新轉型，創造符合青年居住條件環境，吸引返嘉創業。

嘉義縣府媒合企業投資青年創新產業提案，上午在縣府舉辦「嘉點好漾-嘉鄉的美好生活提案成果展示暨投資意向簽署」，縣長翁章梁見證下，4家企業投資青年提案共3百萬元。記者魯永明／攝影
嘉義縣府媒合企業投資青年創新產業提案，上午在縣府舉辦「嘉點好漾-嘉鄉的美好生活提案成果展示暨投資意向簽署」，縣長翁章梁見證下，4家企業投資青年提案共3百萬元。記者魯永明／攝影
嘉義縣府媒合企業投資青年創新產業提案，上午在縣府舉辦「嘉點好漾-嘉鄉的美好生活提案成果展示暨投資意向簽署」，縣長翁章梁見證下，4家企業投資青年提案共3百萬元。記者魯永明／攝影
嘉義縣府媒合企業投資青年創新產業提案，上午在縣府舉辦「嘉點好漾-嘉鄉的美好生活提案成果展示暨投資意向簽署」，縣長翁章梁見證下，4家企業投資青年提案共3百萬元。記者魯永明／攝影

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