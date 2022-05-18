快訊

泰國羽賽／逆轉勝！決勝局連拿10分 戴資穎退丹麥女將闖頭關

教育部發文0+7快篩陰也要禁足 大學教授：中央政策矛盾不同調

翻轉台南食農新美學 學校+清景麟+阿霞飯店…

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區崇明國小今天舉辦「食農共好‧新美學計畫」，展現結合食農、科技、美學、建築等跨領域素養教育成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇明國小今天舉辦「食農共好‧新美學計畫」，展現結合食農、科技、美學、建築等跨領域素養教育成果。記者鄭惠仁／攝影

台南東區雙語學校崇明國小有塊500坪的有機農園，是食農教育的好場所，種植了10多種的蔬果，今結合清景麟教育基金會、阿霞飯店舉辦「食農共好‧新美學計畫」，展現結合食農、科技、美學、建築等跨領域素養教育成果，頭壯壯的蘿蔔、豐肥的茄子、金瓜與青蔥等蔬果，實踐食農共好計畫。

「食農共好‧新美學計畫」在崇明國小旁巴克禮公園舉行，由提琴演奏節開序幕，校長王海秀說，去年5月小與清景麟教育基金會簽訂5年的合作計畫「食農共好宣言」，在500坪的「蟲鳴農趣」有機田園，實踐食農共好的計畫，打造產官學合作的教育新樣態。

透過種植、環保、營養教學等食農教育，以聯合國SDGs17項指標中零飢餓 (zero hunger)指標，引導學生體驗春耕夏耘秋收冬藏，覺知蔬果植物的生命時序，並感受來自土地所綻放的生命力與感動。課程中並融入人文美學、建築結構等元素，拓展環境與生活的廣度。在師生、義工及清景麟教育基金會合作下，展現食農的新美學計畫。

她說，師生以巴克禮紀念公園、有機農園為學習場域，多年來進行各項國際化的專案課程，包括與大專院校合作「綠肺奇蹟護生態」、「國際珍古德生態教育中心-根與芽嘉年華」、跨校合作的「APECCyber Academy-跨境合作教育計畫- floating City」等，成果斐碩，獲得教育部閱讀磐石獎、數位深耕推動學校、全市午餐廚藝競賽金獎等。

清景麟教育基金會董事長林聰麟表示，都市小孩少有農耕機會，崇明國小有大面積的農園，旁側又是最美與保持原野生態的巴克禮公園，正是實踐食農教育的最好環境。該基金會長期來關懷偏鄉弱勢，人數已達2千人，接著是種樹，與屏科大合作要種超過10萬棵的樹，讓環保共享共愛。

他說，台南除了美食，還有許多人不知道的文化，清景麟教育基金會結合在地，要讓更多人了解翻轉美學的台南。

市長黃偉哲表示，食農教育的食當季、吃在地是最重要的基本，有句俗諺「沒吃過豬肉，也看過豬走路」，就是說你吃了這個食材，你有沒有知道它是從哪裡來？

台南是美食之都，有許多精彩豐富的故事，從過去的電影《總舖師》，以及最近的《孤味》，背後都有豐富的人文以它食材本身的故事。感謝清景麟教育基金會與崇明國小、還有許多的學校合作，提供小朋友這樣的學習機會。包括結合藝術家、營養師，替食材寫故事，為在地的食農教育寫故事。

對孩子而言吃非常重要，尤其營養午餐，但營養午餐的比較，有些指標不太正確，譬如說金額，台南的營養午餐比起北部金額不多，但北部的營養午餐是包給團膳，中間商人賺一手，台南是蔬果產地，價格就不一樣，而且是學校的中央廚房供餐，這就是落實「食在地、吃當季」。

台南市東區崇明國小今天舉辦「食農共好‧新美學計畫」，展現結合食農、科技、美學、建築等跨領域素養教育成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇明國小今天舉辦「食農共好‧新美學計畫」，展現結合食農、科技、美學、建築等跨領域素養教育成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇明國小今天舉辦「食農共好‧新美學計畫」，展現結合食農、科技、美學、建築等跨領域素養教育成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇明國小今天舉辦「食農共好‧新美學計畫」，展現結合食農、科技、美學、建築等跨領域素養教育成果。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇明國小今天舉辦「食農共好‧新美學計畫」，市長黃偉哲扮起主持人，訪問學生食農經驗。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇明國小今天舉辦「食農共好‧新美學計畫」，市長黃偉哲扮起主持人，訪問學生食農經驗。記者鄭惠仁／攝影

食農教育 台南 營養午餐

延伸閱讀

旺宏科學獎即起至5/31開放報名 獎金最高48萬元

邱于軒夫婦營養午餐案簽結 邱：將有進一步法律行動

食農教育親手做 官田國小師生自搭驅鳥設施現巧思

嘉大食農教育博覽會 食安食農增強免疫力

相關新聞

疫情大爆發「比去年慘」 布袋觀光漁市盼比照減免租金

嘉義縣布袋商港旅客服務中心日前啟用，值布澎藍色公路旅遊旺季，卻碰上本土疫情大爆發，民眾減少出門消費用餐旅遊，嘉義區漁會出...

斗南鎮農會總幹事當選無效 張燕容：會再上訴

雲林縣斗南農會第19屆總幹事改選紛爭不斷，本月16日流傳一張地院判決圖，「斗南鎮農會110年11月30日召開之第19屆臨...

影／2女大生為偏鄉溪口農產創新行銷 獲企業投資50萬元

嘉義縣府媒合企業投資青年創新產業提案，上午在縣府舉辦「嘉點好漾-嘉鄉的美好生活提案成果展示暨投資意向簽署」，縣長翁章梁見...

翻轉台南食農新美學 學校+清景麟+阿霞飯店…

台南東區雙語學校崇明國小有塊500坪的有機農園，是食農教育的好場所，種植了10多種的蔬果，今結合清景麟教育基金會、阿霞飯...

台南28輛智慧電車生力軍 路邊停車收費員更舒適又減碳

台南市交通局再增加28輛電動機車生力軍，經辦理領牌、電池租用採購等作業後，已全數配發停車收費員上線執勤使用，大幅減少收費...

行走更安全 百年台南公園木棧道損壞換成高壓混凝土磚

台南公園位於北門路上的木棧平台，已老舊腐朽並呈現高低不平，市府工務局編列 1186萬元經費，將木棧道全部換新成較耐久且平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。