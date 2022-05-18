翻轉台南食農新美學 學校+清景麟+阿霞飯店…

台南東區雙語學校崇明國小有塊500坪的有機農園，是食農教育的好場所，種植了10多種的蔬果，今結合清景麟教育基金會、阿霞飯店舉辦「食農共好‧新美學計畫」，展現結合食農、科技、美學、建築等跨領域素養教育成果，頭壯壯的蘿蔔、豐肥的茄子、金瓜與青蔥等蔬果，實踐食農共好計畫。

「食農共好‧新美學計畫」在崇明國小旁巴克禮公園舉行，由提琴演奏節開序幕，校長王海秀說，去年5月小與清景麟教育基金會簽訂5年的合作計畫「食農共好宣言」，在500坪的「蟲鳴農趣」有機田園，實踐食農共好的計畫，打造產官學合作的教育新樣態。

透過種植、環保、營養教學等食農教育，以聯合國SDGs17項指標中零飢餓 (zero hunger)指標，引導學生體驗春耕夏耘秋收冬藏，覺知蔬果植物的生命時序，並感受來自土地所綻放的生命力與感動。課程中並融入人文美學、建築結構等元素，拓展環境與生活的廣度。在師生、義工及清景麟教育基金會合作下，展現食農的新美學計畫。

她說，師生以巴克禮紀念公園、有機農園為學習場域，多年來進行各項國際化的專案課程，包括與大專院校合作「綠肺奇蹟護生態」、「國際珍古德生態教育中心-根與芽嘉年華」、跨校合作的「APECCyber Academy-跨境合作教育計畫- floating City」等，成果斐碩，獲得教育部閱讀磐石獎、數位深耕推動學校、全市午餐廚藝競賽金獎等。

清景麟教育基金會董事長林聰麟表示，都市小孩少有農耕機會，崇明國小有大面積的農園，旁側又是最美與保持原野生態的巴克禮公園，正是實踐食農教育的最好環境。該基金會長期來關懷偏鄉弱勢，人數已達2千人，接著是種樹，與屏科大合作要種超過10萬棵的樹，讓環保共享共愛。

他說，台南除了美食，還有許多人不知道的文化，清景麟教育基金會結合在地，要讓更多人了解翻轉美學的台南。

市長黃偉哲表示，食農教育的食當季、吃在地是最重要的基本，有句俗諺「沒吃過豬肉，也看過豬走路」，就是說你吃了這個食材，你有沒有知道它是從哪裡來？

台南是美食之都，有許多精彩豐富的故事，從過去的電影《總舖師》，以及最近的《孤味》，背後都有豐富的人文以它食材本身的故事。感謝清景麟教育基金會與崇明國小、還有許多的學校合作，提供小朋友這樣的學習機會。包括結合藝術家、營養師，替食材寫故事，為在地的食農教育寫故事。