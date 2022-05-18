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行走更安全 百年台南公園木棧道損壞換成高壓混凝土磚

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南公園位於北門路上原有的木棧平台損壞嚴重，市府編列1千多萬元全部換新成較耐久且平整面的高壓混凝土磚，方便行走。圖／工務局提供
台南公園位於北門路上原有的木棧平台損壞嚴重，市府編列1千多萬元全部換新成較耐久且平整面的高壓混凝土磚，方便行走。圖／工務局提供

台南公園位於北門路上的木棧平台，已老舊腐朽並呈現高低不平，市府工務局編列 1186萬元經費，將木棧道全部換新成較耐久且平整面的高壓混凝土磚。

工務局表示，木棧道將替換為高壓混凝土磚，全長大約360公尺，工程經費1180萬餘元，提前完成整修，維護遊園休閒民眾安全。

工務局表示，台南公園已有百年歷史，周邊緊鄰學校區及車站，是人口匯集的熱點地區，一直都是民眾休閒納涼的好去處；但因時間推移，鄰近北門路側步道兩側已是樹木蓊鬱，但樹下木棧平台卻已漸老舊幾近不堪使用，常屢修繕。

工務局為維護休閒散步民眾行的安全，尤其行動不便者行進時踩踏不穩的危機，整修該區域木棧道，並考量其實用性及耐久性，將木棧平台改為平整面的高壓混凝土磚面，串連公園東側整段步道，使動線更加順暢便利，提供給使用者更安全舒適的步行環境。

台南公園位於北門路上原有的木棧平台損壞嚴重，市府編列1千多萬元全部換新成較耐久且平整面的高壓混凝土磚，方便行走。圖／工務局提供
台南公園位於北門路上原有的木棧平台損壞嚴重，市府編列1千多萬元全部換新成較耐久且平整面的高壓混凝土磚，方便行走。圖／工務局提供

北門 台南

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