台南三爺溪整治的最後1哩路過關 最美麗綠水線近了

台南市三爺溪沿線長久以來是主要淹水區，第六河川局5年多年來整治，整個工程將在今年底完工，其中最重要的三爺溪排水治理計畫都市計畫變更案剛獲內政部都委會審議通過，有如完成最後一哩路。二仁溪景觀工程正進行，結合整治後的三爺溪將成美麗的單車綠道。

三爺溪沿線經過永康、仁德、東區與南區，過去只要下大雨，沿線就淹水，水利署第六河川局自2017年起整治，除疏濬並加寬、加高河道，其中萬代橋至後壁厝排水口段，已在上月完工；整治過程中經過去年0731豪雨最大時雨量89.5毫米的考驗，對比2017年海棠颱風最大時雨量86毫米，護岸整治顯現成效。

第六河川局副局長郭建宏表示，目前還有13個標案進行中，河道整治將在年底完工。因河道要加寬，旁側土地就要畫入，提出三爺溪排水治理計畫都市計畫變更案，也甫獲通過，也讓整個程序完備，可執行最後的工程。都發局長莊德樑表示，所涉及都市計畫區包含台南市主要計畫、仁德文賢地區都市計畫、台南都會公園特定區計畫，將部分低密度住宅區、農業區、乙種工業區、汙水處理廠用地變更為河川區，總變更計畫面積為1.41公頃。

第六河川局多年來也在二仁溪兩岸進行景觀改善工程，其中總經費7635萬元的二層行橋下游段環境改善工程，經1年多施工將在今年8月完工，全長4.5公里，包含護岸改善、堤頂自行車道改善、活動平台及休憩亭，以及護岸綠美化。