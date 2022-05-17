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漁電共生新制說明會 蘇治芬：這是告訴漁民賺錢方式

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
漁電共生新制即將上路，可為廣大的國有地魚塭解套，增加漁民收入。記者蔡維斌／攝影
漁電共生新制即將上路，可為廣大的國有地魚塭解套，增加漁民收入。記者蔡維斌／攝影

為落實能源安全，增加農漁民收入，國有財產署針對修正禦的國有地漁電共生新制，今天下午在口湖鄉辦理「推動國有土地漁電共生複合使用新制」說明會，鼓勵民眾透過養殖場域結合太陽光電，達到改善農業環境、增加收益和土地多元利用的好處，蘇治芬更直白地說，這是告訴農漁民賺錢的好方法。

立委蘇治芬、口湖鄉長林哲凌等人也到場關心，國有財產署指出，行政院去年針對已有案源的地面型太陽光電進度追蹤及困難進行檢討，請國產署研議放寬國有養殖地漁電共生，僅能由承租人單一使用的限制，經與農委會、經濟部共同研議後，提出「國有土地漁電共生複合使用新制」。

國產署進一步說明，新制施行後，國產署與承租人原租賃關係不變，經承租人同意提供光電業者申請開發，光電業者取得籌設許可後，由國產署將土地核准電業籌設許可範圍委託經營光電業者，並建置可行運作方式、委託經營的作業流程等，透過此次說明會，廣納各界建言，好讓相關作業更加完善。

鄉長林哲凌說，推動漁電共生主要是希望幫助漁民養殖以外，還能創造額外收入，口湖有很多魚塭是國有地，開發漁電有租貸契約的難題卡關，於是請蘇治芬協助處理解套，放寬開發漁電限制，降低租金讓大家有更多收益。

蘇治芬表示，目前漁電共生可分三類，除屋頂型和自行辦理地面型，現在又多了承租人與光電業者複合使用，可供漁民選擇，今天說明會其實就是要告訴大家賺錢的方式，除了魚養收入，還能多一筆收益，請大家把握機會申請。

現場漁民也表達投資意願，但對於養殖區缺乏饋線，希望也能先解決。光電業者則對新的合作模式相當期待，希望能早日實施。國產署說，5月23日會在台西鄉再辦說明會，廣納意見，確保新制上路後，能兼顧漁民權益並促進國有土地有效利用。

立委蘇治芬說明即將上路的漁電共生新制，直說這是提供漁民賺錢方式，要大家把握機會申請。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬說明即將上路的漁電共生新制，直說這是提供漁民賺錢方式，要大家把握機會申請。記者蔡維斌／攝影
國有財產署為漁電共生的限制解套推出新制，今天到口湖鄉召開說明會與漁民和光電業者交換意見。記者蔡維斌／攝影
國有財產署為漁電共生的限制解套推出新制，今天到口湖鄉召開說明會與漁民和光電業者交換意見。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長林哲凌也表達地方對國有地開發漁電的看法，期待法規鬆綁後有更多人參與，增加額外收益並發展綠電。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長林哲凌也表達地方對國有地開發漁電的看法，期待法規鬆綁後有更多人參與，增加額外收益並發展綠電。記者蔡維斌／攝影

漁民 口湖鄉 蘇治芬

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