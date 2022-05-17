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成大成立專責病房要產婦轉診 遭批把產婦當人球

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大醫院將產房改為確診專責病房，引發原來的產婦及家人的抗議。圖／成大提供
成大醫院將產房改為確診專責病房，引發原來的產婦及家人的抗議。圖／成大提供

台南市為照顧重症高風險族群，由成大醫院設立COVID-19婦幼專責照護病房，卻有懷孕34周的孕婦向媒體投訴，指原本安排兩周後要在成大剖腹產，但最近看診時卻被告知因為成大要成立專責病房，產婦都必須轉診到其他醫院，「完全沒有緩衝期，就把 原來的產婦當成人球一腳踢開」，讓原本就因為即將生產而焦慮的心情雪上加霜，痛批相關單位不重視產婦人權。

對此，成大醫院回應，最主要是醫院空間有限，為了收治確診的孕產婦，只能把產房改為專責病房，無法再收治一般產婦，但會安排產婦前往策略聯盟醫院繼續照顧，仍然是24小時不間斷，希望大家能體諒疫情當下的不得已。

台南市政府下午的疫情會中，由成大醫院院長沈孟儒在會中宣布，成大將在5月20日本周五成立婦幼專責照顧病房，針對確診的孕婦及重症兒童患者，給予專責照顧。

而衛生局對於有產婦向媒體投訴則表示，原來在成大就醫的產婦，都將安排前往郭綜合醫院或奇美醫院就診，照護品質沒問題，請產婦不必擔心。

一名懷著雙胞胎已34周的孕婦向媒體投訴，指她一直都在成大看診，並且早就預約兩周後在成大剖腹，昨天到醫院進行例行產檢時，醫師卻告知因為要收治確診孕婦，將清空產科病房，建議她可以轉診到其他醫院。

這名孕婦不滿「實在太誇張了，完全沒有顧及原來在成大就醫產婦的權益」，她表示，自己高齡又是雙胞胎，本來就是高危險妊娠患者，長期在成大就醫，但沒想到臨到生產卻被強迫轉院，其他醫院就算是勉強收治，可能也不是很了解她的狀況，增加彼此的風險，讓她傻眼又無奈。

據這名孕婦的家人表示，其他原本在成大就醫的產婦接到消息也都很驚訝，昨天有一名懷孕32周的孕婦，為了留在成大生產，決定要提前剖腹，「實在離譜」，希望市府及成大能聽到產婦的聲音，不要讓她們成為人球。

成大醫院將產房改為確診專責病房，引發原來的產婦及家人的抗議。圖／成大提供
成大醫院將產房改為確診專責病房，引發原來的產婦及家人的抗議。圖／成大提供

成大醫院 孕婦 患者

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