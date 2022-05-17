不願付費！嘉市公有停車場改收費 周邊違停增加

嘉義市立棒球場、體育場、港坪運動公園等旁停車場近期全改收費，網路一面倒挺「使用者付費」，仍有部分晨運民眾反彈，周遭違停情形增，警方說，港坪周遭1個半月開20幾單，以勸導為主；有議員提案訂停車優惠時段，市府表示待研議，交通處發包停車場，已一致改15分鐘內免費，盼更便民。

議員蔡永泉在市議會提案指出，因公園附近停車場委外，附近交通也變凌亂，都衍生民怨，市府應不與民爭利，建請調整「公園委外停車辦法」，訂定免費停車時段，獲議員蔡文旭、張秀華、陳家平、蔡榮豐、黃思婷連署。

港坪公園轄區的員警觀察，先前有附近住戶，長期停在停車場占用，常造成滿位，收費後都就空出位置，現都停到大同路、世賢路二段慢車道，若巡邏發覺屬違規，不影響交通狀況，會勸導為主。

嘉市警局交通隊統計，港坪公園周邊大同路、金山路、世賢路，4月1日起至今舉發20幾件違停，件數略增，警方常態性勤務，未特別加強取締，籲民眾車子停好。

是否訂免費停車時段，市府交通處表示，仍須進行研議；考量民眾短暫停車需求而並排、違停，原本停車場5分鐘內出場免費，研議改15分鐘，雖與業者簽的原合約不符，但業者覺得影響不大都同意，陸續調整系統，目前交通處發包的停車場都改完、在入口公告。