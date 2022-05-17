影／鳥友氣炸！農場遭控排放汙水汙染鰲鼓溼地

有民眾昨天上午發現，嘉義縣東石鄉有國有農場，疑似趁連續雨天，排放未經處理污水到鰲鼓濕地，擔心影響生態將影片PO到臉書，引網友怒火。縣府環保局今派員會勘，將採集水樣後送驗。畜殖場也澄清，近一周未排放廢水。

嘉義縣連日降雨，賞鳥人士賴鵬智昨天上午發現，東石鄉有蓄殖場透過園區第一幹排，疑似對外大量排放混濁汙水導至鄰近水域優養化，他說，這現象十數年前即持續至今，鰲鼓溼地是動物重要棲息環境，希望環保局能正視。

賴鵬智說，林務局雖補助改善，但似乎未見成效，他將照片投書縣府「民意信箱」，並將影片PO上網，網友留言「希望執法單位有效執行與裁罰」，也有網友留言「怪不得那麼臭，都是豬屎味」、「幾十年都這樣」、「真的很誇張」。

縣府環保局今天上午9點半左右，派員與農業處等單位於東石農場放流口處會勘，但現場未見排放，稽查人員於雨水出水口採集水樣送驗，農業處也告知業者濕地法相關規定。

台糖畜殖場方人員表示，平日廢水92%已再利用未排放，主要施灌花木及平地造林。廢水以零排放為目標，目前最多排放水量僅約原排放廢水量之2成，東石農場內排水溝之積水非屬畜殖場所排放，台糖畜殖場近一週未排放廢水。