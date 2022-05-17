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雲林斗南東明橋打造雙向雙線道 崎嶇五米路肩要消失了

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮東明橋車流量增，原有2車道不敷使用，今縣長張麗善（左二）、工務處長汪令堯（左一）等人到場會勘。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮東明橋車流量增，原有2車道不敷使用，今縣長張麗善（左二）、工務處長汪令堯（左一）等人到場會勘。記者黃于凡／攝影

雲林斗六市連接斗南火車站後站必經要道新生二路東明橋雖已拓寬，但規畫不周留下5米路肩，且過了永安街路口只剩1車道，常有汽機車爭道，今縣長張麗善到場會勘，決定將東明橋畫為2汽車、1機車道，新生二路過永安路口後畫為2混合車道，刨鋪重畫道路700公尺，路寬約11.2公尺，預算650萬元，工期30天，6月底動工。

鎮長沈暉勛說，新生二路早期以機車通行為主，但道路拓寬後，車流量增加，原先規畫1汽車道、1機車道，時常有汽車占用2車道，導致機車只能騎在崎嶇不平的路肩，再加上早期規畫不周，留下路肩有5米寬，盼縣府重新規畫。

張麗善表示，在東外環拓寬後，斗六到斗南街區車流量增加，新生二路東明橋上原先的1汽車道、1機車道已不敷使用，因車流量增加，需再增設1快車道，且現在路面已坎坷不平、AC粒料脫落、標線不清，將透過路面刨除重鋪，並重新畫線，讓路面更平整、汽機車明顯分道。

蔡東富說，台一丁開拓後，新生二路形同斗南鎮東邊重要大門，東邊七里、後火車站七里出入都需經過這裡，但因使用量大、大型車輛出入多，路基下陷柏油路面破損嚴重，長輩騎機車經過已有危險性，請工務處盡快核定經費，將路面鋪平。

工務處長汪令堯說，東明橋將調整為2快車道、1慢車道，新生二路銜接至永安路口將調整為2混合車道，路面刨鋪及調整道路標線計700公尺，路寬約11.2公尺，預算650萬元，在6月底開始動工，工期30天，因AC工程怕雨，若天氣穩定最快7月底就可完工。

雲林縣斗南鎮東明橋車流量增，原有2車道不敷使用，今縣長張麗善前往會勘，許多里長也到場關心。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮東明橋車流量增，原有2車道不敷使用，今縣長張麗善前往會勘，許多里長也到場關心。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮東明橋車流量增，原有2車道不敷使用，今縣長張麗善、工務處長汪令堯等人到場會勘。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮東明橋車流量增，原有2車道不敷使用，今縣長張麗善、工務處長汪令堯等人到場會勘。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮東明橋規畫不周，留下5米寬崎嶇不平路肩，常有汽車占用2車道，使機車行駛於路肩。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮東明橋規畫不周，留下5米寬崎嶇不平路肩，常有汽車占用2車道，使機車行駛於路肩。記者黃于凡／攝影

車道 斗六 雲林

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