雲林斗南東明橋打造雙向雙線道 崎嶇五米路肩要消失了

雲林縣斗六市連接斗南火車站後站必經要道新生二路東明橋雖已拓寬，但規畫不周留下5米路肩，且過了永安街路口只剩1車道，常有汽機車爭道，今縣長張麗善到場會勘，決定將東明橋畫為2汽車、1機車道，新生二路過永安路口後畫為2混合車道，刨鋪重畫道路700公尺，路寬約11.2公尺，預算650萬元，工期30天，6月底動工。

鎮長沈暉勛說，新生二路早期以機車通行為主，但道路拓寬後，車流量增加，原先規畫1汽車道、1機車道，時常有汽車占用2車道，導致機車只能騎在崎嶇不平的路肩，再加上早期規畫不周，留下路肩有5米寬，盼縣府重新規畫。

張麗善表示，在東外環拓寬後，斗六到斗南街區車流量增加，新生二路東明橋上原先的1汽車道、1機車道已不敷使用，因車流量增加，需再增設1快車道，且現在路面已坎坷不平、AC粒料脫落、標線不清，將透過路面刨除重鋪，並重新畫線，讓路面更平整、汽機車明顯分道。

蔡東富說，台一丁開拓後，新生二路形同斗南鎮東邊重要大門，東邊七里、後火車站七里出入都需經過這裡，但因使用量大、大型車輛出入多，路基下陷柏油路面破損嚴重，長輩騎機車經過已有危險性，請工務處盡快核定經費，將路面鋪平。