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南市每月有100名孕婦確診 成大醫院將成立專責病房

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大醫院增設8床的嬰幼兒加護病床，提供確診兒童重症專責照護。圖／成大提供
成大醫院增設8床的嬰幼兒加護病床，提供確診兒童重症專責照護。圖／成大提供

台南市今天新增確診2833例，針對孕婦與幼兒是重症的高風險族群，目前中重症患者中有兩成以上都是兒童，台南市政府表示，成大將在5月20日成立「COVID-19婦幼專責照護」，提供15張待產及安胎床、15家隔離嬰兒床與8張嬰幼兒加護病房；成大醫院院長沈孟儒說，隨著疫情洪峰來臨，預估台南市每個月可能有100名的產婦確診，成大提供的專責照護，每月可接生240人，應該足夠。

沈孟儒今天在市府防疫記者會中，介紹成大的婦幼專賣病房，他表示，將把產房改為確診孕婦的專責照顧，提供15張待產床及安胎床，為婦幼親善專區，並有15張專責隔離嬰兒床，迎接新生命，另有8張嬰幼兒加護病床，專責確診兒童重症照護，讓確診孕婦與一般分流。

他表示，成大醫院自4月開始，陸續收治15名新冠肺炎確診及居家隔離中孕婦，順利完成剖腹產6例及自然產1例，所有新生兒PCR檢測皆為陰性，已具備相當熟練的經驗。

他表示，大台南地區每月大約有1000名新生兒誔生，隨著疫情發展，確診孕產婦人數持續增加，預估每月將有100名新生兒來自確診孕婦。新生兒來自確診母親的垂直感染率大約為2%，此外，即使99.75% Omicron確診者屬於輕症或無症狀，但0.25%為中重症者中兒童佔了約20%。

沈孟儒說，確診孕婦、新生兒和中重症者皆需要高度的專業醫療來照護，成大醫院整合了產科醫師、新生兒科醫師、麻醉科醫師及專業護理師等團隊，投入最完整的專業人力和資源，並加入衛生局的轉診集體調度，共同守護大台南婦幼健康。

衛生局表示，台南市今天新增2833名COVID-19本土確診病例，統計至16日，今年累計確診個案2萬7514人，其中8988人已解除隔離，1萬8526人尚在隔離中。

台南市今天新增2833確診病例。圖／市府提供
台南市今天新增2833確診病例。圖／市府提供
成大醫院設立確診孕婦的專責照護區，提供15張待產床及安胎床。圖／成大提供
成大醫院設立確診孕婦的專責照護區，提供15張待產床及安胎床。圖／成大提供
成大醫院設立確診孕婦的專責照護區，提供15張待產床及安胎床。圖／成大提供
成大醫院設立確診孕婦的專責照護區，提供15張待產床及安胎床。圖／成大提供
台南市今天新增2833確診病例。圖／市府提供
台南市今天新增2833確診病例。圖／市府提供
台南市今天新增2833確診病例。圖／市府提供
台南市今天新增2833確診病例。圖／市府提供
成大醫院增設8床的嬰幼兒加護病床，提供確診兒童重症專責照護。圖／成大提供
成大醫院增設8床的嬰幼兒加護病床，提供確診兒童重症專責照護。圖／成大提供

成大醫院 孕婦 台南

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