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打造南市首座科技藝術展演基地 業者揪南藝大築夢

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南藝大與業者合作，打造台南首座科技藝術展演基地。圖 ／學校提供
南藝大與業者合作，打造台南首座科技藝術展演基地。圖 ／學校提供

國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所與業者合作，共同企劃「胖地–科技藝術展演計畫」，打造南市首座結合策展、活動、工作坊在地科技藝術展演基地，也開放讓外校參與，希望發揮更大效能。

南藝大說，科技藝術透過前瞻科技技術，結合藝術創作的展演，產生跨領域可能，不論是 VR、AR、NFT、元宇宙等，近年每隔一段時間被廣泛討論的新名詞，都是科技藝術的一環，也是藝術隨著人類進入電訊時代後的轉變，科技藝術記載著近代人類與科技之間的關係，也促使人們反思面對科技態度。

而108 課綱上路，藝術與科技成為藝術群的部定專業科目，然而台南尚未有科技藝術長期型展演基地，這次泛科知識公司邀請動畫藝術與影像美學研究所合作，重新規畫湯德章紀念公園旁「胖地」空間一樓，結合學生進行展場營運管理、展演策畫、創作發表等，使學生有實際與產業、博物館領域、藝術創作有著實務學習經驗。

未來展演參與不限南藝大學生，未來將持續透過策展邀請台南多個與科技藝術有關學校系所學生創作，共同呈現台南科技藝術應有的精采面貌。

台南 動畫 大學生

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