嘉縣首例違章農地工廠合法化 經發處鼓勵跟進
嘉義縣首家取得農地違章工廠合法化的春輝公司太保廠今天動土重建，經發處宣導輔導成效，希望縣內900多家申請納管的違章工廠，循春輝公司腳步成為合法工廠。
嘉義縣經濟發展處工商發展科長柯凱譯接受中央社記者訪問表示，嘉義縣有927家低污染違章農地工廠已申請納管，春輝產業股份有限公司太保廠房是首家依照工廠管理輔導法規定取得合法工廠。
柯凱譯說，去年此處工廠遇祝融，今天進行重建，動土儀式特別安排嘉義縣長翁章梁參加，並由縣府協助發布訊息，讓違章工廠業者看到政府輔導政策是可行的，只要按照規定，完成環評、土地變更，一定可以成為合法工廠。
柯凱譯說，希望縣內927家申請納管的違章工廠，循春輝公司腳步成為合法工廠，經發處會努力協助業者。
翁章梁告訴中央社記者，政府持續輔導未登記工廠，希望透過今天春輝太保廠房的重建動工，展現政策推行成效，也保障地方就業機會。
立法院三讀通過工廠管理輔導法條文，明定105年5月19日前農地既有的低污染未登記工廠，若要接受政府輔導必須經過三大關卡，第一，今年3月19日前內申請納管，並在1年內提出工廠改善計畫。
第二，121年3月19日前要取得「特定工廠登記」；第三，取得特定工廠登記後，業者須申請用地計畫、土地變更與工廠登記，才能成為合法工廠。
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