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莿桐這步道承載千人行的需求 民怨路難行今起改善

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林莿桐饒平國小人行步道獲中央補助及地方自籌投入2249萬元改善，縣長張麗善等人今天出席動土典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林莿桐饒平國小人行步道獲中央補助及地方自籌投入2249萬元改善，縣長張麗善等人今天出席動土典禮。記者陳苡葳／攝影

雲林縣莿桐鄉饒平國小人行步道，是鄰近村莊5千多位村民重要活動場所，不過防水地磚已久未更新，也因樹木竄根造成嚴重凸起難行，今獲中央補助及地方自籌投入2249萬元改善，縣長張麗善出席動土典禮時指出，預計年底完工。

莿桐鄉長林靖焜說，該處鄰近縣道154線，除是車輛往來斗六、林內、西螺等鄉鎮的重要交通節點，尤其饒平國小地處人口密集處，周邊還有郵局、夜市、農會辦事處、樂齡數位機會中心及教堂、廟宇等重要信仰中心。

不過附近居民反映，步道現況不佳，凹凹凸凸的路面，加上有種植樹木，壓縮人行空間及行走品質，空有步道外觀，實質行走功能已失。

張麗善表示，莿桐饒平國小及社區人行環境改善工程，將更新長約3.2公里、總面積約7千多坪的道路空間，包括退縮寬2.4公尺的學校圍牆、新設透空式圍牆及3公尺人行道、1.5公尺綠帶，提供民眾、孩童舒適步行空間。

另，區域連接道路部分增設1.2公尺標線型人行道，增加人行空間，並新設護欄、刨鋪老舊AC及繪製標線，提升通行安全性，工期180日曆天。

雲林莿桐饒平國小人行步道防水地磚因樹木竄根，造成路面嚴重凸起難行。記者陳苡葳／攝影
雲林莿桐饒平國小人行步道防水地磚因樹木竄根，造成路面嚴重凸起難行。記者陳苡葳／攝影
雲林莿桐饒平國小人行步道是鄰近村莊5千多位村民重要活動場所，不過防水地磚已久未更新，也因樹木竄根造成嚴重凸起難行。記者陳苡葳／攝影
雲林莿桐饒平國小人行步道是鄰近村莊5千多位村民重要活動場所，不過防水地磚已久未更新，也因樹木竄根造成嚴重凸起難行。記者陳苡葳／攝影
雲林莿桐饒平國小人行步道防水地磚因樹木竄根，造成路面嚴重凸起難行。記者陳苡葳／攝影
雲林莿桐饒平國小人行步道防水地磚因樹木竄根，造成路面嚴重凸起難行。記者陳苡葳／攝影

人行道 張麗善 斗六

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