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防疫優先！嘉縣府與農會合作 推營養補給箱、零嘴箱

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
疫情當前，嘉義縣府與中埔鄉農會合作，推出營養補給箱，搶攻宅經濟。記者莊祖銘／攝影
疫情當前，嘉義縣府與中埔鄉農會合作，推出營養補給箱，搶攻宅經濟。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣政府與轄內農會、嘉義優鮮品牌業者合作，以照顧民眾健康及農民生計為考量，推出居家必備良食箱「營養補給箱」、「涮嘴零嘴箱」及「蔬果箱」，將嘉義優質農產推廣給消費者，在家防疫的同時，還可兼顧營養均衡，品嘗嘉義優鮮產品的健康美味。

嘉義縣政府農業處表示，這次限量優惠推出2款「營養補給箱」及「涮嘴零嘴箱」。「營養補給箱」兼顧民眾飲食與營養的需求，產品含新鮮蔬果製成的彩虹麵、友善無毒耕作的黑米、豐富蛋白質的鵝鐵蛋、生態養殖虱目魚製成的魚鬆、原味蛤蠣低熱量濃湯、高膳食纖維的黑木耳蒟蒻，搭配可放鬆心神的阿里山金萱茶、豐富維生素C的百香果吸凍及促進體內環保的鳳梨醋，民眾居家防疫在家，也可以享用美味又營養食材。

「涮嘴零嘴箱」主打健康零食路線，除有飲品百香果吸凍、鳳梨醋及百吃不膩的黑木耳蒟蒻外，加入了高纖維的地瓜酥、多種新鮮蔬菜加工做成的鹹香脆片、嘉義布袋在地水產養殖製成的鮮蝦脆片等產品，讓您宅在家的防疫期間，也能夠吃的健康又放心。

另，中埔鄉農會和新港鄉農會也供應熱賣的蔬果箱，把嘉義縣優質的有機驗證及產銷履歷生鮮農產品打包成箱，消費者只要上網訂購就可以收到產地直送、安心又安全的當令農產。

今天上午在中埔鄉穰穰直賣所舉辦「嘉義優鮮．防疫優先－居家必備良食箱」發布記者會，縣長翁章梁、縣府秘書許智凱和民雄鄉農會總幹事涂文生等出席。

翁章梁表示，縣府推出各類組合式食品，防疫提升免疫力，居家照護、檢疫期間非常無聊，看電視或追劇期間可吃點零食推出零嘴箱；不願出門買菜者，也推出蔬菜箱，這些都是嘉義優先、品質有保證產品，希望大家踴躍搶購。

中埔鄉農會補充，營養補給箱原價1240元、優惠價990元含運；涮嘴零嘴箱原價878元、優惠價590元含運，詳情可上中埔鄉農會好心情購物網查閱，或撥穰穰直賣所電話05-2398798。

嘉義縣府推出營養補給箱，今天上午辦記者會，縣長翁章梁（右二）等出席。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣府推出營養補給箱，今天上午辦記者會，縣長翁章梁（右二）等出席。記者莊祖銘／攝影
「營養補給箱」兼顧民眾飲食與營養的需求，產品含友善無毒耕作的黑米，民眾可在家自製飯糰。記者莊祖銘／攝影
「營養補給箱」兼顧民眾飲食與營養的需求，產品含友善無毒耕作的黑米，民眾可在家自製飯糰。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣府推出營養補給箱，今天上午辦記者會，民雄鄉農會總幹事涂文生（左起）、縣長翁章梁等出席。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣府推出營養補給箱，今天上午辦記者會，民雄鄉農會總幹事涂文生（左起）、縣長翁章梁等出席。記者莊祖銘／攝影

嘉義 農會 中埔

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