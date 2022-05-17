防疫優先！嘉縣府與農會合作 推營養補給箱、零嘴箱
嘉義縣政府與轄內農會、嘉義優鮮品牌業者合作，以照顧民眾健康及農民生計為考量，推出居家必備良食箱「營養補給箱」、「涮嘴零嘴箱」及「蔬果箱」，將嘉義優質農產推廣給消費者，在家防疫的同時，還可兼顧營養均衡，品嘗嘉義優鮮產品的健康美味。
嘉義縣政府農業處表示，這次限量優惠推出2款「營養補給箱」及「涮嘴零嘴箱」。「營養補給箱」兼顧民眾飲食與營養的需求，產品含新鮮蔬果製成的彩虹麵、友善無毒耕作的黑米、豐富蛋白質的鵝鐵蛋、生態養殖虱目魚製成的魚鬆、原味蛤蠣低熱量濃湯、高膳食纖維的黑木耳蒟蒻，搭配可放鬆心神的阿里山金萱茶、豐富維生素C的百香果吸凍及促進體內環保的鳳梨醋，民眾居家防疫在家，也可以享用美味又營養食材。
「涮嘴零嘴箱」主打健康零食路線，除有飲品百香果吸凍、鳳梨醋及百吃不膩的黑木耳蒟蒻外，加入了高纖維的地瓜酥、多種新鮮蔬菜加工做成的鹹香脆片、嘉義布袋在地水產養殖製成的鮮蝦脆片等產品，讓您宅在家的防疫期間，也能夠吃的健康又放心。
另，中埔鄉農會和新港鄉農會也供應熱賣的蔬果箱，把嘉義縣優質的有機驗證及產銷履歷生鮮農產品打包成箱，消費者只要上網訂購就可以收到產地直送、安心又安全的當令農產。
今天上午在中埔鄉穰穰直賣所舉辦「嘉義優鮮．防疫優先－居家必備良食箱」發布記者會，縣長翁章梁、縣府秘書許智凱和民雄鄉農會總幹事涂文生等出席。
翁章梁表示，縣府推出各類組合式食品，防疫提升免疫力，居家照護、檢疫期間非常無聊，看電視或追劇期間可吃點零食推出零嘴箱；不願出門買菜者，也推出蔬菜箱，這些都是嘉義優先、品質有保證產品，希望大家踴躍搶購。
中埔鄉農會補充，營養補給箱原價1240元、優惠價990元含運；涮嘴零嘴箱原價878元、優惠價590元含運，詳情可上中埔鄉農會好心情購物網查閱，或撥穰穰直賣所電話05-2398798。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言