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元宇宙議題夯 南市創新基地談產業趨勢

中央社 / 台南16日電
台南市贏地創新育成基地16日舉辦「元宇宙與去中心化的未來」創業小聚，盼幫助在地新創團隊與民眾了解趨勢脈動。 中央社／台南市經發局提供
台南市贏地創新育成基地16日舉辦「元宇宙與去中心化的未來」創業小聚，盼幫助在地新創團隊與民眾了解趨勢脈動。 中央社／台南市經發局提供

台南市贏地創新育成基地，今天舉辦「元宇宙與去中心化的未來」創業小聚，透過元宇宙結合區塊鏈科技從進行數據推導，AI演算等，藉虛實整合應用，更有效率導入到真實世界。

元宇宙浪潮在2021年引爆後，台灣許多業者看上這股風潮紛紛進駐，期待在元宇宙生態系中搶得先機。隨元宇宙概念漸邁向成熟，台南市長黃偉哲加速優化投資環境，吸引包括通訊、零售、電子、半導體、製造、工程等行業投資，期待元宇宙概念等產業在台南從事技術開發與量產。

台南市經發局今天新聞稿表示，贏地創新育成基地舉辦創業小聚，以元宇宙為主題出發，切入元宇宙及區塊鏈之間到底存在怎樣的關聯性，以及去中心化的教育革命又是什麼，如何透過元宇宙結合區塊鏈科技從而進行數據推導，AI演算，試驗解決方案，透過虛實整合應用，更有效率導入真實世界。

黃偉哲表示，從2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情迄今，各國商業公司營運模式面臨調整，台灣亦不例外，目前元宇宙還在草創階段，面對龐大商機，台灣不應缺席，掌握市場脈動、開發相關技術，透過元宇宙與世界接軌。

經發局長陳凱凌說，元宇宙建設正在加速，未來5至10年將日臻成熟，新創團隊的投入需要更多來自各方助力。贏地創新育成基地將協助新創團隊，提供專業技術、輔導、資金獲取等幫助，透過活動解析產業趨勢、給予新創團隊能量與幫助，讓政府資源與產業技術有效結合，產、官、學共同合作建造元宇宙世代，帶動在地新創能量共同成長及新創產業發展。

今天活動邀請前國發會主委陳美伶教授為引言人，從地方創生角度分析元宇宙與去中心化發展；隨後由亞洲創新會展品牌「雜學校」校長蘇仰志與思偉達創新科技營運長王韵婷分別講述「去中心化的教育革命－10兆美元市場的機會與挑戰」與「區塊鏈與元宇宙」兩個不同面向主題，幫助在地新創團隊了解趨勢脈動。

台南 黃偉哲 元宇宙

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