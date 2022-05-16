他中年轉職當瓜農 微型創業貸款打造開心農場

嘉義縣56歲的江國堂原本經營果汁店，木瓜牛奶沒賣成，反而無心插柳成為木瓜農，採有機裁培種出的木瓜皮薄香甜大獲好評，讓他發現創業契機，透過勞動部「微型創業鳳凰貸款」陸續申貸2百萬元，如今打造出1甲多地木瓜園，並與契作小農合作穩定銷量，未來希望外銷海外，做另類的台灣之光。

江國堂說「種木瓜比養小孩還辛苦」，因為木瓜有病痛也不會說，但正因需要細心的呵護，讓他在50歲那年歷經創業失敗、父親過世、身心出狀況的情況下，得以慢慢走出人生低谷，他每天窩在果園，看著使用微生菌取代化肥而種出來的香水木瓜又大又漂亮，非常有成就感，第一次量產時先分送給親朋好友食用，結果大獲好評，他腦筋動得快，認為「吃得健康」是未來的趨勢，決定勇闖職農領域。

農業初學者而且又使用有機農法，讓江國堂的種瓜之路走得非常艱辛，好不容易等到採收期，卻遇上木瓜價格大跌，1箱100元連成本都無法回收，還有一年遇到不明的病蟲害，讓300多棵木瓜樹在2個月內相繼死亡，從清運木瓜、整地、休耕到重新種下瓜苗，前後1年半間都無農作收入，江國堂說，還好有勞動部「微型創業鳳凰貸款」的資金挹注，也找到抑制病蟲害的方法，才得以度過難關，現在他已慢慢打造出1甲多地的木瓜園，並與契作小農合作穩定銷量，也積極布局電商通路，他深信「只要抓住對的客群，好的東西不怕賣不出去」，未來希望外銷海外，做另類的台灣之光。