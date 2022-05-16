事業廢棄物處理成本漲10倍 雲科廠商籌上億蓋資源整合中心

雲林科技工業區開發至今近30年，但有一處廣達5.9公頃的環保用地始終閒置，因工業區廠商近年遇事業廢棄物處理成本飆漲數倍，負荷沉重且衍生去化問題，希望中央協助推動事廢處理場域，建置資源整合中心，解決事廢及能源化，並盼跟進號稱全世界最乾淨垃圾處理廠CopenHill打造休閒場域，立委蘇治芬今與工業局等單位到場考察，要求相關單位盡速完成程序，並在年底前完成廠商遴選作業。

蘇治芬表示，這塊環保用地是「很難得的土地」，由於全台事廢物無路可去，只能混入一般生活廢棄物一起處理，急需一座「自己的地方」才能解決問題，今天透過考察除了解環保用地未來規畫，也藉機聽取地方及廠商意見。

雲科工廠協會理事長陳麒升指出，廠商事費處理成本負擔過重，是全國性問題，計畫向國內工廠業主募資30億元興建一座資源整合中心，眼前較不擔心資金問題，反是憂心程序拖延影響計畫執行，能源整合去化是國際趨勢，此案勢在必行，希望能快速推動。

據統計，雲林縣工業區每年產生的事業廢棄物207萬噸，然有5000多噸的廢棄物是用焚化跟掩埋處理，經工業局長呂正華等人與環保署人員討論後，各方達成共識；蘇治芬請相關單位9月前補正資料後再送審完成各項程序，並要在年底前遴選出營運廠商。

蘇治芬表示，現階段除要趕緊建構自主處理能量，也力拚在年底前找到廠商營運，「唯有有人願意營運，才能解決問題」，她與立委劉建國會持續在國會監督進度，儘早推動該中心興建。