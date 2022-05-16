快訊

桃園6旬男排實名制快篩昏倒不治 嚇壞現場民眾

北市防疫急門診爽約率過高 柯文哲氣炸開罵：下次記身分證字號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

事業廢棄物處理成本漲10倍 雲科廠商籌上億蓋資源整合中心

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
立委蘇治芬（中）今與工業局長呂正華（右一）及環保署等單位到雲科工考察，要求相關單位盡速完成資源整合中心計畫案程序，並在年底前完成廠商遴選作業。記者陳苡葳／攝影
立委蘇治芬（中）今與工業局長呂正華（右一）及環保署等單位到雲科工考察，要求相關單位盡速完成資源整合中心計畫案程序，並在年底前完成廠商遴選作業。記者陳苡葳／攝影

雲林科技工業區開發至今近30年，但有一處廣達5.9公頃的環保用地始終閒置，因工業區廠商近年遇事業廢棄物處理成本飆漲數倍，負荷沉重且衍生去化問題，希望中央協助推動事廢處理場域，建置資源整合中心，解決事廢及能源化，並盼跟進號稱全世界最乾淨垃圾處理廠CopenHill打造休閒場域，立委蘇治芬今與工業局等單位到場考察，要求相關單位盡速完成程序，並在年底前完成廠商遴選作業。

蘇治芬表示，這塊環保用地是「很難得的土地」，由於全台事廢物無路可去，只能混入一般生活廢棄物一起處理，急需一座「自己的地方」才能解決問題，今天透過考察除了解環保用地未來規畫，也藉機聽取地方及廠商意見。

雲科工廠協會理事長陳麒升指出，廠商事費處理成本負擔過重，是全國性問題，計畫向國內工廠業主募資30億元興建一座資源整合中心，眼前較不擔心資金問題，反是憂心程序拖延影響計畫執行，能源整合去化是國際趨勢，此案勢在必行，希望能快速推動。

據統計，雲林縣工業區每年產生的事業廢棄物207萬噸，然有5000多噸的廢棄物是用焚化跟掩埋處理，經工業局長呂正華等人與環保署人員討論後，各方達成共識；蘇治芬請相關單位9月前補正資料後再送審完成各項程序，並要在年底前遴選出營運廠商。

蘇治芬表示，現階段除要趕緊建構自主處理能量，也力拚在年底前找到廠商營運，「唯有有人願意營運，才能解決問題」，她與立委劉建國會持續在國會監督進度，儘早推動該中心興建。

呂正華說，該區通過環評等程序後，將優先處理廠區、縣內的事廢物，其次是區外或外縣市，有餘裕時再協助處理縣內的生活廢棄物；另工業區廠商建議以出租方式營運，定價上確較符合未來收取價格，也具公益性，將會朝此方向處理。

雲林科技工業區廠商協進會爭取在閒置的環保用地上，規畫蓋一座資源整合中心，專門處理事業廢棄物。記者陳苡葳／攝影
雲林科技工業區廠商協進會爭取在閒置的環保用地上，規畫蓋一座資源整合中心，專門處理事業廢棄物。記者陳苡葳／攝影
工業局、環保署等單位今天到雲林科技工業區考察，各方討論閒置的環保用地未來規畫方向。記者陳苡葳／攝影
工業局、環保署等單位今天到雲林科技工業區考察，各方討論閒置的環保用地未來規畫方向。記者陳苡葳／攝影
雲林科技工業區有一處鄰近汙水處理場的環保用地長年未開發而閒置。記者陳苡葳／翻攝
雲林科技工業區有一處鄰近汙水處理場的環保用地長年未開發而閒置。記者陳苡葳／翻攝
雲林科技工業區開發至今近30年，但始終有一處廣達5.9公頃的環保用地未開發，長年閒置。記者陳苡葳／攝影
雲林科技工業區開發至今近30年，但始終有一處廣達5.9公頃的環保用地未開發，長年閒置。記者陳苡葳／攝影

廢棄物 蘇治芬 考察 雲林

延伸閱讀

經濟部長王美花雲林踩空受傷送醫 台大急診觀察中

參加雲林海口願景工程座談 陳吉仲透露將推漁電新政策

陳吉仲與農漁民集思廣益 翻轉雲林口湖

雲縣地院、地檢署遷建地點有著落了 就在舊虎尾機場

相關新聞

他中年轉職當瓜農 微型創業貸款打造開心農場

嘉義縣56歲的江國堂原本經營果汁店，木瓜牛奶沒賣成，反而無心插柳成為木瓜農，採有機裁培種出的木瓜皮薄香甜大獲好評，讓他發...

雲林今天確診+544 兒童疫苗接種率超過3成

雲林縣今天本土確診個案544例，衛生局指出，縣內確診者傳染原因多是家戶染疫，其次是有症狀快篩陽性就醫採檢確診，校園也是不...

事業廢棄物處理成本漲10倍 雲科廠商籌上億蓋資源整合中心

雲林科技工業區開發至今近30年，但有一處廣達5.9公頃的環保用地始終閒置，因工業區廠商近年遇事業廢棄物處理成本飆漲數倍，...

南警辛勞投入「學甲香」 慈濟宮贈盾牌及10萬元加菜金

南瀛五大香科之一「學甲香」上月落幕，台南學甲警分局投入逾500名警力協助交通治安勤務，學甲慈濟宮董事長王文宗今帶領廟方人...

斥資2.38億元 嘉義布袋港旅客服務中心啟用

布袋商港新旅客服務中心自今年3月18日試營運以來，各界給予相當正面的評價，其間並成功肩負起澎湖花火節活動的旅客運輸。在台...

航港局斥2.38億建布袋港旅客服務中心 今落成啟用

嘉義縣布袋港是離島客運重要的港口 ，每年數十萬人從搭乘客輪往返布袋與澎湖間，為提升離島客運水準，航港局編列工程經費2.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。