嘉縣振興加碼抽獎 得主花1萬多元獲23坪電梯公寓

嘉義縣振興五倍券加碼活動今天進行最後1次抽獎，由嘉義縣長翁章梁抽出市價新台幣500萬元、23多坪電梯公寓得主，將由曾在竹崎鄉消費1萬2000多元的許姓民眾獲得。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，嘉義縣振興五倍券加碼方案「好康+1，等你來+1」抽獎活動，今天是最後1次抽獎，由翁章梁抽出市價500萬元電梯公寓、142萬元遊艇及三昧堂獨家精緻手工天官戲偶得主。

嘉義縣政府新聞行銷處長蕭英成告訴中央社記者，市價500萬元電梯公寓、142萬元遊艇及三昧堂獨家精緻手工天官戲偶得獎者，分別為許姓民眾、劉姓民眾及顏姓民眾。

翁章梁指出，500萬元電梯公寓由許姓民眾獲得，許姓民眾曾在竹崎鄉消費1萬2000多元即抽中大獎。

翁章梁說，振興券加碼抽獎活動自去年10月開跑，超過2萬5000名會員註冊，其中一半以上會員為外縣市民眾，發票登錄張數累積超過86萬張，創下登錄總消費金額近5億元佳績。

蕭英成表示，首獎電梯公寓位於嘉義高鐵站旁，目前建商正興建中，為2房格局共23.5坪，售價約500萬元。

蕭英成指出，嘉義縣振興券抽獎活動共辦理7次，每次都聘請律師到場見證，並採取公開、透明直播方式辦理。今天得獎名單將於明天下午5時前在官方網站公布，得獎民眾將接到電話及簡訊中獎通知，請於規定領獎期限內領獎。